El actor Renato Rossini se convirtió en el quinto eliminado de “El gran chef: Famosos” luego de que no convenció al jurado con los platillos que preparó en la edición del 31 de octubre.

Tras una serie de retos inspirados en el Día de la Canción Criolla, el actor fue el participante que obtuvo menos puntaje en la competencia, siendo superado por el exchico reality Gino Pesaressi, a quien reconoció verlo como un hijo.

“Gracias a ustedes, quiero decirles que me siento contento por haber pasado por esta cocina, ha sido super enriquecedor y me siento contento porque está Gino acá, porque mi hijo se fue, yo me quedé, pero él podría ser también mi hijo y me gusta... ¡Qué sigas, ‘brother’!”, dijo Renato Rossini.

Por otro lado, el chef Giacomo Bocchio indicó que si bien Rossini padre no cocina de manera eficiente, entrega sazón, sabor y texturas agradables. Nelly Rossinelli, por su parte, destacó el trato que tuvo con su hijo durante la competencia.

Asimismo, su compañero de concurso, el actor Christian Ysla, quien estuvo caracterizado por su personaje Pepe, de Los Juanelos, dijo que la eliminación de Rossini padre fue triste.

“Me da pena la verdad, ahora saliendo un poco de personaje, me da pena la verdad, porque talvez no conscientes del cariño que nos estamos dando nosotros aquí”, agregó.

¿Qué platillo tuvieron que preparar los famosos?

Como parte de una edición dedicada al Día de la Canción Criolla, los famosos que participan en “El gran chef”, tuvieron que cocinar dos platillos tradicionales de estas celebraciones. Los cuales fueron cau cau y luego anticuchos con papa y choclo.

¿En dónde se pueden ver los episodios de “El gran chef: famosos”?

Actualmente, todos los episodios del programa son subidos a la plataforma YouTube, estos capítulos pueden ser vistos de manera gratuita por todo el público. También se pueden ver en la web y canal de Latina de lunes a viernes a las 7:45 p.m. y a partir de las 8:30 p.m. los sábados.