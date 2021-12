Conforme a los criterios de Saber más

La pandemia afectó a todos los sectores de la economía, pero el audiovisual, especialmente la televisión, fue el menos golpeado. Este 2021 hubo más producción peruana con respecto al anterior, siendo los espacios de ficción y de franquicias internacionales los principales impulsores de este resultado. “La Voz Senior” fue el más aplaudido al reivindicar al adulto mayor.

“‘La Voz Senior’, de Latina, conectó muy bien con el público, tuvo cifras interesantes, mostró elementos que no se habían dado en otros países, como el drama de los adultos mayores abandonados o maltratados por una sociedad que premia a la juventud sobre ese sector de la población”, destaca Hugo Coya, gerente general de Del Barrio Producciones y ex presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú.

En el rubro de programas de formatos extranjeros, emitidos en 2021, también cabe mencionar las nuevas temporadas de “Yo Soy”, “Yo Soy Kids”, “La Voz” y “La Voz Kids” de Latina, además de “Yo Soy: Grandes Batallas Internacional”. “Reinas del show” y “El artista del año” de GV Producciones formaron parte de la programación de Canal 4.

Tarea compleja

Hacer TV en este segundo año de pandemia, bajo estrictas medidas de bioseguridad y protocolos sanitarios impuestos por el gobierno para prevenir el COVID-19, obligó a los canales a reformular sus estrategias de producción y ajustar costos y tiempos.

“Los costos se incrementaron en un 20 o 25%, dependiendo del protocolo”, señala Coya Honores. “Y si alguien daba positivo en el equipo, se tenía que suspender la emisión. En el caso de Del Barrio tenemos enfermeras, médicos, hacemos pruebas PCR cada quince días; en algunos casos, cada semana; y cuando hay escenas de contacto muy cercano, las hacemos interdiario. Lo cual es carísimo, además de extenuante. No puedes tener mucha gente en el estudio, ni extras”, añade.

Hugo Coya, gerente general de Del Barrio Producciones. (Foto: Piero Vargas)

Apuestas arriesgadas

Pese a las restricciones, en 2021 se apostó por la ficción en el Perú. América TV lanzó “Luz de Luna”, telenovela de Del Barrio Producciones que según datos propalados por la empresa medidora de audiencia Kantar Ibope Media, lidera el ránking de los programas más vistos de la TV peruana.

“Es el programa del lejos más visto. Ha llegado a tener 26 puntos de sintonía. Es un producto que conecta con el televidente”, destaca el ejecutivo tras resaltar el “crecimiento sostenido de plataformas de streaming y el declive de la televisión por cable”.

Entre las apuestas de Canal 4 también figuran las series y telenovelas “Princesas”, “Dos hermanas”, Junta de vecinos” y el final de “De vuelta al barrio”; que empalmó con el anuncio del retorno de “Al fondo hay sitio”. Asimismo, este año marcó el retorno de Latina a la producción de ficción con “Los otros libertadores” y “Llauca”.

“‘Los otros libertadores’ fue un gran esfuerzo de Latina, tuvo una inversión importante, pero no el éxito que el canal esperaba. Los capítulos que mejor funcionaron fueron los de Túpac Amaru y y María Parado de Bellido. En cierta forma, las críticas de Reynaldo Arenas, afectaron.”, asiente el productor y representante de talentos de Scenika, José Allemant.

Periodismo

En un año complicado de polarizadas elecciones presidenciales realizadas entre abril y junio, los programas periodísticos y noticieros no dejaron de informar. Coya menciona entre los trabajos más destacados de “Cuarto Poder”, el informe especial sobre el seguimiento de la casa de Sarratea. Sin embargo considera que este año, los dominicales “Punto Final” y “Panorama” “marcaron la agenda”. “‘Cuarto Poder’ enfrentó una gran crisis con la renuncia de parte de su equipo, y eso le jugó en contra”, asevera.

Resurgimiento

“Magaly TV, la firme“ cerró un año positivo, con cifras de audiencia atractivas. “La periodista Magaly Medina resurgió, volvió a lo suyo: los ‘ampay’. Tuvo primicias que marcaron la pauta en los programas de contenido de farándula”, destaca Allemant tras mencionar que los espacios deportivos, de humor y magacines no tuvieron connotada trascendencia”.

Potencial alcance

Según estudios de Kantar IBOPE Media, más del 90% de los hogares peruanos vieron TV en los últimos meses. Cada persona pasó más de 5 horas diarias con la TV encendida, aproximadamente 10 minutos más en comparación con el 2020.

“En un momento donde somos bombardeados con información por todas partes y en todo momento, la televisión sigue siendo la fuente más confiable. Lo que sale en la pantalla, es el guion para todas las discusiones y noticias de las otras plataformas”, explicó Antonio Wanderley, CEO de Kantar IBOPE Media para toda la región, en el marco del Día Mundial de la TV que se celebró el 21 de noviembre.

“Si bien antes la televisión se restringía al momento que la familia estaba compartiendo momentos íntimos en casa, hoy la TV está con la población durante todo el día, en cualquier lugar habrá alguien viendo un video”, añadió el ejecutivo.

“Aprendo en casa”

Asimismo, Hugo Coya hizo referencia a la calidad audiovisual de “Aprendo en Casa”, la estrategia implementada por el Estado para continuar con las clases escolares durante el estado de emergencia causado por el COVID-19, que se transmite por TV Perú.

“El año pasado fue una cosa de emergencia, pero este no mejoró, y no me refiero al tema pedagógico, sino audiovisual. Es un producto poco atractivo para un público joven que está más habituado a las tablets, a los celulares.... Es un producto poco interactivo, poco práctico”, sostiene.

Una mirada con la que coincide José Allemant, quien, además, cuestionó que la conducción de esta propuesta televisiva haya recaído en actores sobre todo en su primera etapa. “Desde el principio se criticó la elección de artistas como Patricia Barreto o Stephanie Orúe para presentar las clases, en lugar de que fueran docentes los que estuvieran al frente del espacio. Si bien, luego participaron profesores, el proyecto nunca llegó a cuajar”, asiente.

Productor y representante de talentos José Allemant. (Foto: Scenika)

Del Perú para el mundo

En febrero de este año, “El último bastión”, ficción histórica producida en 2018 por TV Perú, se convirtió en la primera serie peruana en llegar a Netflix, la mayor plataforma de streaming global. “Ha sido un hecho muy importante porque ha permitido que otros contenidos ingresen al servicio de streaming; además gozó de muy buena acogida, estuvo varias semanas en el Top 10 de las series más vistas de Perú”, destaca Coya.

Partida inesperada

Luego de 38 años ininterrumpidos, el programa “Presencia Cultural”, espacio que fomentaba el arte y la cultura en el país; se despidió de la señal de TV Perú. “El programa cultural más longevo del Perú y uno de los más longevos de la televisión abierta en el mundo, de manera inexplicable salió del aire y no se creó un sustituto, agudizando la ausencia de espacios culturales en la televisión”, subraya el ejecutivo de Del Barrio.

