La semifinal de "El gran show" definió a los finalistas que disputarán el próximo sábado la corona del popular 'reality' de baile. Melissa Paredes, Leslie Shaw, Rosángela Espinoza y Angie Arizaga llegaron a la instancia final del programa de América Televisión y solo una de ellas se alzará con la victoria.

Sobre Angie Arizaga, la guerrera tuvo que vencer al hasta ayer imbatible Luis 'Cuto' Guadalupe. El ex futbolista fue eliminado y se fue entre aplausos de "El gran show".

Por otro lado, el vocalista del grupo "Néctar" Deyvis Orosco fue invitado a participar de El Desafío de "El gran show", sección del programa que colabora con una causa social.

El cantante interpretó su tema "No te creas tan importante" y homenajeó a su fallecido padre Jhonny Orosco cantando una parte de "El arbolito", clásico tema del grupo Néctar.

"Yo tengo una filosofía de vida, a mí la vida me cambió muy joven y me enseñó algo. La partida de mi padre Johnny me dejó claro que cuando uno se va no se lleva nada, pero sí deja, y por eso estoy haciendo las cosas bien", dijo Deyvis Orosco.

Finalmente, Sheyla Rojas fue invitada como jurado VIP. La integrante de "Esto es guerra" volvió a la pista de "El gran show" para otorgar el punto extra a los competidores.