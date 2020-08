Ricardo Morán se enlazó con el programa “Mujeres al Mando” y sorprendió al revelar que se contagió del coronavirus (COVID-19). El conductor de televisión dijo que dará detalles de la enfermedad en su nuevo episodio de su podcast “Moranmente incorrecto”.

Morán señaló que estuvo inactivo en sus redes sociales debido a que estaba en cuarentena. “En estos 14 días no he puesto contenido con mis hijos en mis redes, porque es muy común que yo ponga historia con mis hijos, porque lo disfruto mucho. Y es porque estaba en cuarentena y eso vamos a hablarlo esta noche, porque es un tema muy serio y creo que no todo el mundo lo está tomando con la seriedad que merece”, contó.

El conductor de “Yo Soy” mencionó que no la pasó bien tras contraer el virus. “Yo la he pasado mal, he estado enfermo, la he pasado mal y quisiera contar mi experiencia, porque quiero que la gente entienda que no se debe reunir, tienen que usar su mascarilla, no pueden ir a lugares donde se concentra gente”, añadió.

Asimismo, Ricardo Morán sugirió a los televidentes que no consuman dióxido de cloro, ya que pueden dañar su salud. “No deben tomar dióxido de cloro, ya que pueden tener una hemorragia estomacal, deben de hacer caso a las indicaciones y de eso hablaremos en el podcast de hoy”, agregó.

