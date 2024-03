Entre lágrimas y palabras emotivas, así fue la reacción que tuvo el cantante Ricky Trevitazo al ser eliminado de la sexta temporada de “El gran chef: Famosos” junto a su dupla, Luigui Carbajal, con quien compartió escenarios en la agrupación juvenil Skándalo en los años 90.

Por su parte, Carbajal se mantuvo calmado para darle soporte a su amigo, por lo que agradeció haber participado en el programa de cocina, aunque no pudieron llegar a la semifinal el martes 26 de marzo.

“Así son las competencias, así son los concursos. Me encantó compartir esa temporada con todos ustedes. No me voy tan triste como la vez pasada”, dijo Luigui al despedirse.

A su vez, Ricky se repuso y expresó el cariño que siente por sus compañeros de set, así como Luigui, su dupla en la cocina. “Es difícil aceptar que tengamos que irnos, más allá de la amistad que tenemos entre todos. Decirle a Luigui que ha sido un nuevo campo para mí, para conocerlo de otra manera. Decirle que lo amo con todo mi corazón. Son grandiosos”, comentó.

Tras ello complementó: “Así son las competencias, así son los concursos. Me encantó compartir esa temporada con todos ustedes. No me voy tan triste como la vez pasada”.

¿Qué participantes quedan en “El gran chef: Famosos”?





Ante la eliminación de la dupla conformada por Carbajal y Trevitazo, estos son los famosos que todavía se mantienen en competencia: Marisol y Celine Aguirre, Jota Benz y Angie Arizaga, Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga, Damián y el Toyo, Austin y Steve Palao.

“El gran chef” se emite de lunes a viernes a las 7:45 p.m por la señal de Latina TV, mientras que los fines de semana, el show empieza a las 9 p.m.