Por Alfonso Rivadeneyra García

Si un periodista te dice que entrevistó a Jesucristo, le pides evidencias. Que en respuesta asegure que la conversación no se grabó por un error de respaldo, solo hace que la sospecha se transfigure a desconfianza. Pero pasó. Entrevisté a Robert Powell (82), el Jesucristo de la ficción cuya miniserie dio la vuelta al mundo durante décadas; no había Semana Santa en que aquella mirada, protagonista de pósters, anuncios de televisión, estampitas e incluso altares de iglesias, no dominara los televisores. En verdad les digo: donde no hay registro, no hay historia; solo rumor y anécdota.

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Entrevista