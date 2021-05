La cantante Rossy War y su esposo, Tito Mauri, anunciaron que vienen realizando su primer “closet sale”. Los artistas están rematando ropa, zapatos, accesorios e instrumentos musicales originales con el fin de reunir dinero para realizar su concierto virtual por el Día de la Madre.

“Gracias por la oportunidad de permitirme dar a conocer mi remate que estoy haciendo, estoy rematando todo porque necesito plata para mi show virtual por el Día de la Madre. Hay prendas que ni siquiera las he usado”, contó la recordada ‘Reina de la Tecnocumbia’ en un enlace en vivo con el programa “En boca de todos”.

La intérprete de “Amor Prohibido” contó que muchas de las prendas que están en venta las compró en dólares, y ahora los está ofreciendo a S/50 y S/70.

Rosa Aurelia Guerra, verdadero nombre de Rossy War, reveló que algunos vestuarios que está vendiendo aún no los ha terminado de pagar debido a que los adquirió antes de la pandemia.

“Les cuento. Esto me lo hicieron antes de la pandemia, todavía no lo he pagado, por favor, necesito vender esto para pagarlo. Me encanta, pero debo venderla para pagarlo”, dijo la cantante mostrando un sombrero rosado.

Por su parte, Tito Mauri contó que está subastando un teclado y dos guitarras.

Rossy War remata su vestuario

