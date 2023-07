La muerte de una persona siempre es motivo para recordar sus actos y palabras. En especial cuando se trata de alguien como Roxana Canedo, periodista boliviana que hizo carrera en el Perú, en programas como “Buenos días, Perú” y “Panorama” de Panamericana, así como la radio CPN y el diario “La prensa”.

Nacida el 12 de julio de 1956, la figura de la televisión peruana se encontraba radicando en Bolivia desde hace varios años. La noticia fue confirmada por su hija Vanessa Arata a través de una publicación sus redes sociales.

Recordado es el trabajo de la periodista como fundadora de “Buenos días, Perú”, noticiero que ya lleva 41 años en las pantallas de Panamericana Televisión (Canal 5). En los años 90, Roxana Canedo se convirtió no solo en una de las conductoras del espacio, sino en un referente del periodismo televisivo. También fue redactora del suplemento “Imagen” del diario “La prensa” y conductora de CPN Radio. Antes de entrar a la televisión, recibió el Premio UNICEF por su reportaje “La situación de la niñez en el Perú” (1978). Ese mismo año fue elegida Señorita Noticia en un concurso de la Asociación Nacional de Periodistas, cargo por el que participó en múltiples actividades protocolares. De igual manera, Canedo llegó a trabajar en América Televisión (canal 4) y Red Global (canal 13).

En 1997, cuando su nombre ya era sinónimo de noticias, fue hospitalizada por una dolencia pulmonar que la llevó al borde de la muerte. Tras recuperarse, se ratificó en su fe. “Me sentí próxima a Dios. Mi fe se fortificó y me ayudó a superar un momento crítico. Tuve la suficiente paz para asumir que de repente dejaba este mundo y partía hacia una hermosa dimensión. Nunca tuve miedo y acepté que mi hija podía quedarse sola. Pero Dios es quien decide finalmente. Fue una guerra constante estar entre dos posibilidades. Por eso comprendo estas palabras. Porque una acepta entregarse sin restricciones. La fe tiene una fuerza que en ocasiones no valoramos”, indicó a este diario a propósito de la Semana Santa de 1998.

Roxana Canedo en la década de 1980. / EL COMERCIO

Palabras mayores

Canedo ejerció un periodismo que valoró los hechos por sobre todo. Y cuando debió hablar en defensa de su trabajo, y de la noticia, lo hizo. “A mí me parece más importante hablar sobre los problemas con el Ecuador que pasar novelas en el programa. Sé que tenemos que recuperar el sitial que tenía ‘Panorama’ pero obviamente no evadimos realidad como lo hacen en ‘La Revista [Dominical]’. Y aunque tenemos una etiqueta injusta de oficialistas, creo que más oficialista que [Nicolás] Lúcar sólo Fujimori’”, contó a este diario en defensa de “Panorama” en 1997, cuando una periodista de la competencia la atacó.

En aquella entrevista continuó su crítica: “Cuando el Presidente [Alberto Fujimori] vino al programa no se atrevió a darnos un cuestionario. No creo haber sido tibia con él, pero tampoco soy tonta para cerrar la puerta para siempre. Ahora lo que jamás haré es lo que hace Nicolás Lúcar: recibir libretos. Cuando él se salía del cuestionario el mismo Presidente le llamaba la atención y de eso son testigos los trabajadores.’”.

De igual modo, se pronunció con fuerza tras su salida de “Buenos días, Perú” en 1997 . Así la citó este diario: “Por motivos que desconozco Gonzalo [Iwasaki, su compañero de conducción] me hizo un hielo muy fuerte durante dos años, el problema es que soporté mucho tiempo y ellos se dieron cuenta de que podía seguir soportando. La única verdad es que salía como un trapo de ‘Buenos Días Perú’”.

Puede que la mejor forma de describirla esté en la respuesta que siguió a la pregunta “Hablando de tu momento actual, ¿qué no cambiará Roxana Canedo en su nueva etapa?”

Canedo: Nunca aceptaré la mentira y que no me contesten la pregunta.