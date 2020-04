A principios del 2000, el rostro de Rui Torres, el joven conductor de la versión latina de Art Attack era muy popular entre los niños y adolescentes de la época debido a su carisma y su habilidad con las artes plásticas. Sin embargo, su repentino alejamiento del programa de Disney, cuando este era todo un éxito, tomó por sorpresa a más de uno.

“Hola, este es el programa de Disney que te demuestra que no hay que ser experto para demostrarte que puedes ser artista", era la frase con la que iniciaba cada programa el mexicano, cuyo nombre completo era Rutilio Torres Mantecón y cuya renuncia al show en 2002 respondería al interés de este de volver a México para graduarse como ingeniero de Telemática en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y dedicarse por entero a su familia.

Tras su alejamiento de Art Attack, no se supo más nada de Rui Torres hasta cinco años después en que se dio a conocer su supuesto fallecimiento, por parte de un aparente comunicado de ITAM en circunstancias para nada claras.

¿QUÉ PASÓ?

Más allá del mencionado y supuesto comunicado de ITAM, que luego fue dado de baja de la misma página del Instituto, no hay información oficial acerca de la “muerte” de Rui Torres y todo se limita a supuestos que varios medios rebotan de otros. Así por ejemplo, se puede leer que el mexicano, que en 2008 tenía 31 años de edad, se habría suicidado, víctima de una fuerte depresión provocada por el fallecimiento de su hija de tres años de edad.

Hay algunos medios que afirman, incluso, que la menor contrajo pulmonía durante un viaje del conductor a Zacatecas, México y que Rui habría tomado una fuerte dosis de antidepresivos antes de irse a dormir. Esta dosis, habría provocado su muerte, unas horas después.

Cabe destacar que en la cuenta oficial de Insomnia Tv, publicada en 2017, se cuestiona la veracidad de la muerte de Torres. En el video se habla de un perfil de Facebook creado en 2016 por un tal Rutilio Torres Mantecón y se muestran una serie de supuestas imágenes actuales que habrían sido publicadas por el conductor ese año.

En las fotos, vemos a Rui, subido de peso, junto a lo que parecen ser familiares suyos. Incluso se menciona a algunos usuarios que habrían conversado con el mismo conductor a través de esta red social.

La cuenta de YouTube, explica también el retiro del comunicado del ITAM y menciona que conversaron con los administradores del fan page del Instituto. “Investigando me contacte con la persona que administra la fan page del Instituto y me aseguraron que efectivamente esa publicación pertenecía a la revista oficial pero no me respondieron porqué fue eliminada...”, sostuvieron.





Rui Torres

Caso Rui Torres

Rui Torres nació en México en 1976 y estudió, además de Ingeniería Telemática, Psicología en la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México). En 2001, Disney compra a la televisora británica ITV los derechos del programa Art Attack y elige al mexicano como conductor, por lo que él tiene que convivir durante ese tiempo en Londres.

Luego del retiro de Torres, este es reemplazado en la conducción del show por el español Jordi Cruz.

ART ATTACK

Art Attack fue un programa de televisión infantil británico sobre manualidades, que se transmitió en ITV desde 1990 hasta 2007, año en que finalmente es cancelado. La versión original fue conducida por Neil Buchanan.