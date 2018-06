El peor equipo de fútbol de barrio buscará cambiar su historia este fin de semana en la película "Once machos"; que llegará por primera vez a la televisión peruana a propósito del partido Perú-Dinamarca en el mundial de fútbol Rusia 2018.

América TV transmitirá "Once machos", dirigida y protagonizada por Aldo Miyashiro, este domingo 17 de junio a las 3:30 p.m; un día después del encuentro de Perú contra Dinamarca. La película también cuenta con las actuaciones de Pietro Sibille, André Silva, André Salas, Haysen Percovich, etc.

"Once machos" en televisión. Video: Difusión.

"Once machos" narra la historia de los residentes de un barrio, quienes apuestan en un partido de fútbol lo único que tienen en la vida: sus casas. El equipo se enfrentará a Los Diamantes, club profesional que pertenece a Jaime, villano que pretende tumbar todo el barrio para construir el centro comercial más imponente del país.

"Once machos", que fue la película más vista del 2017 en Perú, también cuenta con la actuación especial del periodista deportivo Daniel Peredo, quien falleció hace unos meses.

Esta película tendrá una secuela, "Once machos 2", que llegará a las pantallas de todo el Perú en febrero del 2019. El primer teaser de la cinta rindió homenaje a Daniel Peredo.

"Once machos, quiero que salgan a la cancha a ser felices, quiero que salgan con el orgullo de nuestros colores a ganar. Así los demás nos crean inferiores, aunque en el fondo tengamos miedo y la tristeza no nos deje respirar. Quiero verlos comerse el dolor, quiero que jueguen por nuestros hijos, por nuestro barrio, por lo que somos, por lo que amamos y por los que ya no están y vivirán por siempre marcados en nuestra piel", dice Carlos Gassols en el adelanto de la secuela.