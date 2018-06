Rusia 2018: este fue el ráting del partido Perú vs. Australia

El encuentro entre Perú y Australia, durante la fase de grupos de la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018, generó mucha expectativa en los televidentes y llegó a tener un pico de 49.6 puntos de ráting en el segundo medio tiempo, según Ibope Time.

Durante el partido, la emisión del encuentro compitió con "Espectáculos" y "Papá a toda madre" (América Televisión), "Combinado" (Panamericana), y "Como dice el dicho" (ATV), que no lograron los dos dígitos.

(Foto: Ibope Time)

La transmisión del Perú vs. Australia a través de Latina, no superó al Perú vs. Francia, que llegó a tener picos de 51 puntos, pero sí logró más interés que el Nigeria vs. Argentina (30.3) y el Islandia vs. Croacia (11.4).

Perú logró marcar dos goles a cero frente a la selección australiana, pero se despidió de Rusia 2018 tras haber perdido frente a Dinamarca y Francia, en dos fechas anteriores.

Estos fueron los otros programas más vistos del martes 26 de junio (total de hogares):

1. Perú vs. Australia: ​44.3 %

2.Nigeria vs. Argentina: 25.9%

3. Ojitos hechiceros: 23.9%

4. De vuelta al barrio: 23.8%

5. Esto Es Guerra: 23.3%