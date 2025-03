El programa, que en su primera etapa condujo Janet Barboza, fue clave en la difusión de la cumbia, el folclor, la salsa y el rock. “Tocamos muchas puertas, pero solo Panamericana TV nos dio la oportunidad. Salimos al aire en 1998 y, al llegar el nuevo milenio, nos encargaron la transmisión oficial para el mundo desde el Club de Tiro, ante 30 mil personas”, rememora con emoción.

Emprendedor y visionario

Nacido en Punchao, Huánuco, Huarac llegó a Lima con tan solo 11 años y, desde entonces, su vida estuvo marcada por la perseverancia y el talento para los negocios. Su primera incursión en la industria del entretenimiento fue con un evento taurino, pero nada salió como esperaba: el empresario con el que se había asociado desapareció junto con los toros y los toreros. Sin embargo, Nilver no se rindió. Compró cuatro toritos y una vaca, improvisó con toreros bufones y él mismo animó el evento. Contra todos los pronósticos, fue un éxito total.

Ese espíritu de resiliencia y creatividad lo llevó a convertirse en manager de Los Shapis, con quienes recorrió el Perú. “Viajábamos en un avión privado que nos facilitó la señora Pilar Nores, esposa del entonces presidente Alan García. A cambio le apoyábamos en presentaciones benéficas para la Fundación por los Niños del Perú”, .

Nilver revolucionó la industria musical peruana, fusionando géneros y creando espacios de difusión para artistas emergentes. Se le atribuye el título de ‘Rey Midas de la cumbia’.

Su programa de televisión “La movida de los sábados” y las caravanas La súper movida marcaron una era en la música popular peruana. Aunque la propiedad legal del programa quedó en manos de Panamericana TV, él y Janet Barboza fueron los visionarios detrás del proyecto.

Nilver Huarac, productor y creador de sintonizados espacios musicales como "La movida de los sábados". (Foto: Alessandro Currarino)

Alma Bella: Un grupo, una historia

Si bien muchos creen que Huarac fundó Alma Bella , la historia es más compleja. Un amigo, Juan Arce, le presentó a Yolanda Medina, quien buscaba una oportunidad con su agrupación femenina. Nilver la apoyó, invirtió en vestuarios, instrumentos y producción, y relanzó el grupo con figuras como Karen Dejo, Alejandra Pascucci y Dorita Orbegoso. “Alma Bella no lo creé yo”, aclara.

Con el tiempo, surgió la controversia sobre la propiedad del nombre. Mientras Yolanda estaba de gira en EE.UU., el registro de la marca venció, y Nilver decidió patentarlo para evitar que alguien más lo hiciera. Años después, ella reclamó su derecho y, tras una negociación, se acordó compartirlo. “Le cedí el 50% porque soy padrino de su hija. Ya no hay discusión, cada uno sigue su camino”, confiesa.

Mentor de nuevas figuras

Nilver Huarac forjó carreras y descubrió talentos, como Maricarmen Marín, quien pasó de ser bailarina en “La Movida de los sábados” a convertirse en cantante de Agua Bella y, más tarde, en conductora de “A ritmo de Maricarmen”. Karen Dejo comenzó animando eventos bajo su guía, mientras que Michelle Soifer formaba parte de Las hijas de su madre.

Pero su destreza para descubrir estrellas no se limitó a la televisión. Vania Bludau, quien trabajaba como anfitriona en un casino, fue su asistente antes de integrarse a Alma Bella. Génesis Tapia y Pamela Franco también encontraron en él una oportunidad para crecer en el mundo artístico.

“Yo traje a Pamela de Chimbote y debutó en mi orquesta, Nilver Huarac. Pero en su primer show en Huánuco, frente a 50 mil personas, la saqué del escenario porque cantó mal. Se puso nerviosa. Eso fue hace unos ocho años. Comenzó a llorar y me dio pena, así que le di una segunda oportunidad. Esta vez lo hizo bien. Luego la integré a Alma Bella. Hoy es una artista talentosa que domina el escenario con gran seguridad”, asegura.

Más que una socia, una consejera

La relación con su expareja Janet Barboza es bastante cercana. Además de ser su socia en eventos, es su gran consejera. “Me gustaría que tenga su propio programa de entrevistas, como Susana Giménez. Si algún día tengo el dinero, compraré un espacio y haremos algo juntos”, asiente.

Entre sus múltiples trabajos, Nilver Huarac también se encargó de organizar espectáculos para campañas presidenciales, como la de Ollanta Humala. “Me contrató como productor para su cierre de campaña y la noche de su triunfo. Hice un trabajo impecable, pero hasta ahora no me ha pagado. Incluso fui a Palacio a cobrarle a Nadine, su esposa, pero nunca recibí el pago. Quedó en deuda por el sonido y muchos otros gastos. Al final, tuve que cubrir con mi propio dinero los sueldos de los trabajadores”, revela Huarac.

Hoy, Nilver sigue apostando por nuevos talentos y consolidando su legado en la industria. “Esta es la mejor etapa de mi vida. Ahora todo es más sencillo. Aplico la ley del menor esfuerzo: trabajo menos y produzco más”, subraya.