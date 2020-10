11/11

Andy Samberg (2005-2012) - La estrella de "Brooklyn Nine-Nine" también tuvo sus comienzos en "SNL", primero como uno de los guionistas y luego como uno de sus principales estrellas. Principalmente memorables fueron sus canciones "Dick in a Box" y "The Golden Rule", con las que colaboró con Justin Timberlake como parte del grupo The Lonely Island. Samberg también ha participado de varias películas incluyendo "That 's My Boy" junto a Adam Sandler. (Foto: NBC)