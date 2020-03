Eran épocas movidas, de violencia terrorista en el Perú, cuando Genaro Delgado Párker, fundador de Panamericana TV, y Alberto Terry, gerente comercial, gestaron una de las apuestas televisivas más atractivas e innovadoras de fines de los años 80: “Fantástico”, un programa de entretenimiento de emisión diaria, orientado a un público adulto.

Bajo la producción del argentino Cristian Andrade y la conducción de Rocky Belmonte, Katia Balarín y Franco Scavia, el espacio de Canal 5 irrumpió en la televisión local el 14 de agosto de 1989, como una fórmula segura de entretenimiento para el limeño ochentero agobiado por los coches bomba, el desabastecimiento de productos de primera necesidad e interminables colas.

Con altos índices de audiencia, “Fantástico” formó parte de los años dorados de Panamericana TV. Innovadores juegos como ‘La ballesta’ y 'El potro salvaje’ fueron el deleite del televidente de aquella época. Y los más de 300 ternos de Rocky Belmonte y la belleza de Susan León, motivos de largas y entretenidas charlas del ciudadano de a pie.

Rocky fue el único conductor que estuvo al aire desde el inicio a fin del programa (entre 1989 y 1992). Era el responsable de la secuencia llamada “El potro salvaje”, mientras que Franco jugaba con el público y Katia se encargaba de las llamadas telefónicas. Luego se unieron a la conducción: Susan León, Fabiola Palomino, Mónica Zevallos, Jean Borthayre, Javier Lishner, Mario Liberti, entre otras figuras.

Luego de tres años de emisión ininterrumpida, “Fantástico” emitió su último programa en 1992 por razones que nunca quedaron claras. Algunos aseguran que la gran cantidad de conductores desgastó poco a poco el espacio hasta dejarlo sin audiencia. Otros dicen que el fin llegó por desacuerdos entre altos directivos del canal.

En las siguientes líneas, el productor Cristian Andrade desentraña este y otros misterios del recordado espacio de Panamericaca Televisión.

CREACIÓN

“'Fantástico’ fue una idea de don Alberto Terry, gerente de producción de Panamericana Televisión. Gestó el programa junto a Genaro Delgado Párker. Ellos me llaman a mí para encargarme de la producción”.

ORIGEN DEL POTRO

“El juego del potro lo vi en Argentina, por eso mandé a fabricarlo allá, era tan grande que tuvimos problemas para meterlo en el avión, tuvimos que seccionarlo en dos partes. Aquella vez también traje la ballesta”.

ACCIDENTE

“El primer participante de 'El potro salvaje’ se rompió la cabeza al caer. Lo sentamos demasiado adelante, no lo aseguramos bien. El programa era en vivo, nos llevamos un gran susto”.

TERRORISMO

“Como era época de terrorismo, de coches bombas, teníamos que pedir permiso a la policía para poder grabar los juegos del programa en la calle, afuera del canal, con público. Cerrábamos la calle. Era arriesgado".

CAMBIO DE ESTILO

“Katia era muy bella, salía con minifaldas, pero de repente cambió, empezó a salir con trajes serios. Parece que su pareja, Marcilio (Alfredo), que era gerente de TV, no quería que se ponga prendas cortas en el programa. Entonces, Alberto Terry propuso traer a Susan León. Me dijo: ‘hay una chica que ha hecho un comercial, muy bonita, con una minifalda terrible’. Susan entraba para hacer reflexionar a Katia, pero se quedó. Casi un año después se fue Katia, pero no por Susan, imagino que tomó esa decisión porque su pareja le habrá dicho: ‘ya vamos a casarnos, para con esto’”.

¿ENFRENTAMIENTOS?

“Los once conductores nunca estuvieron juntos. Los que estaban en la parte del teléfono eran fijos, grababan en el estudio, los demás estaban en exteriores. ¿Si hubo conflictos entre ellos? Nunca vi nada, imagino que era un tema personal que pasaba en los camerinos. Ninguno sobresalía más que otro″.

OBLIGADA POR UN CONTRATO

“A Mónica Zevallos no le gustaba ‘Fantástico’, no quería saber nada del programa, pero ingresó porque tenía un contrato con el canal y no podía estar sin hacer nada".

MONICA ZEVALLOS Y ROCKY BELMONTE CONDUCTORES DEL PROGRAMA FANTASTICO

ROMANCE

“Rocky conoció a su esposa Janet Saco (formaba parte del elenco del baile) en el programa, se casaron y tuvieron una niña; pero algunos años después se separaron”.

INESPERADO INGRESO

“La modelo Pamela Esparza salió del público. Un día que estaba sentadita, en primera fila, le hicimos la propuesta, aceptó y se quedó. Luego fue una de las más queridas”.

ÉXITO DE SINTONÍA

“Los chicos de Arena Hash, que se habían separado, relanzaron el grupo en el programa. Cuando me llamaron para hacerme la propuesta, les dije que vengan el lunes, para poder hacer promoción todo el fin de semana. El resultado fue espectacular, la sintonía se elevó al máximo, fue uno de los programas de mayor audiencia”.

LOS TERNOS DE ROCKY

“Es cierto que Rocky se cambiaba de terno todos los días. Miami Style, que era uno de nuestros auspiciadores, se encargaba de vestirlo. Y los ternos, no eran prestados, eran regalados. Por eso, alguna vez, Rocky dijo que tenía más de 300 en su clóset”.

DEBUT DE GISELA

“Gisela Valcárcel debutó en ‘Fantástico’ como cantante, ella misma preparó su música y coreografía”.

LA MANO DETRÁS DE LA BALLESTA

“La ballesta la manejaba yo, me ponía al costadito y presionaba la flecha. La primera vez que hicimos el juego, la flecha no cayó en la madera, se fue de largo, hacia el otro lado del set. Por suerte en ese momento nadie pasaba, sino la historia hubiese sido otra”.

PERDIÓ IDENTIDAD

“La idea de traer más conductores fue de don Alberto (once en total). Algunos eran fijos, pero otros aparecían solo algunos días, se perdió un poco de identidad”.

EL FIN

“El programa terminó por una tema interno del canal. Habían ejecutivos que estaban de acuerdo y otros no. Inclusive a don Alberto, que era el alma de Panamericana TV, lo sacaron del edificio. La cantidad de conductores no tuvo nada que ver con el fin del programa".

