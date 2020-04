Fines de 1994. Luego de su corto paso como modelo en “Gisela en América", Christian Thorsen debuta en la conducción al frente de “Sinvergüenza”, junto a Maritza Picasso. Una dupla explosiva, pero pasajera, pues dos semanas después de estrenarse el programa, la actriz de la popular serie “Casado con mi hermano” fue reemplazada por Tatiana Astengo.

Bajo la producción del argentino Cristian Andrade y la dirección del peruano Antenor Palacios, el nuevo espacio de ATV se abría paso en el horario de las 11:00 p.m. como una propuesta original e innovadora cargada de alta dosis de doble sentido y sensualidad.

“Sinvergüenza” también lanzó a la popularidad a Ernesto Pimentel. Sus personajes La Chola Chabuca y La Gorda Zoila se encargaban de ponerle picardía al programa cada noche. Sus ocurrencias empezaban a ser celebradas en televisión nacional.

A continuación, el productor Cristian Andrade recuerda detalles inéditos del espacio que ATV emitió con importantes niveles de audiencia durante casi un año y medio.

EL ORIGEN

“Por esas cosas del destino, acababa mi contrato con América TV cuando me llama la gente de ATV -con la que había trabajado bastante tiempo- para proponerme producir un programa nocturno con Maritza Picasso. Se decidió ponerle 'Sinvergüenza’ y me llevé a Christian Thorsen para que forme parte de la conducción. Le dije: ‘Siéntate y a la medida que puedas, participa’".

CONDICIONÓ SU PERMANENCIA

“Maritza se negó a conducir con Christian, no le gustaba. Un día dijo: ‘El programa es mío y él es mi modelo’, pero lo peor vino después, Federico Anchorena, que era gerente de programación de ATV, me mostró una especie de carta que ella le había mandado, en la que le decía que estaba dispuesta a hacer de todo en el programa con la condición de que me saque de la producción. Federico optó por quedarse conmigo”.

REEMPLAZO INESPERADO

“Al salir Maritza había que buscarle un reemplazo esa misma tarde. Entonces, cuando llegan al programa Christian y Tatiana Astengo, que era una de las voces de la orquesta (de Pepe Ortega) encargada de la música de entrada y despedida de los bloques, les dije: ‘Desde ahora ustedes dos son los conductores y no se preocupen porque todos los vamos a apoyar'. Jorge Espinosa, el encargado de la voz en off, fue una pieza fundamental en esa etapa. La cosa se fue enmarcando poco a poco".

APUESTA SEGURA

“Ese fue el debut de Tatiana en la conducción, pero como era actriz y cantaba súper bien, se le hizo fácil; además tenía muchos recursos porque es una chica talentosa. La verdad es que Christian y Tatiana sacaron adelante el programa de la mejor manera. Y si cometía algún error estábamos todos para apoyarlos”.

Maritza Picasso no quería compartir conducción con Thorsen en "Sinvergüenza".

INGRESO DE LA CHOLA

“Karina Rivera, con quien tenía una relación de muchos años, me llamó por teléfono para contarme que al programa ‘Gisela en América’ había llegado un chico que ‘hace de chola y que es una maravilla’. Se refería a Ernesto Pimentel y a su personaje ‘La Chola Chabuca’. Entonces lo convoqué y así se armó el trío de conductores y la cosa empezó a funcionar cada vez mejor”.

ANÉCDOTA

“En una edición del programa llegaron las llamadas Chicas Chin Chin, eran como 10 o 12 chicas. La primera bailó sexy, pero la segunda se sacó el sostén, entonces, como estamos en programa en vivo, mandé al corte. Luego ingresa una llamada de una señora molesta porque había visto a su esposo entre el público y este le había dicho que se iba a trabajar. Fue una situación inesperada”.

EMOCIÓN AL LÍMITE

“Un día se presentó en el programa la orquesta de Freddy Roland y Christian Thorsen se puso a llorar, nadie entendía por qué. Cuando nos fuimos al corte, me acerqué a preguntarle qué había pasado. Me contó que Freddy era igualito a su papá y como no lo veía hace mucho tiempo, porque el señor vive en Europa, se puso sentimental”.

EL FIN

“Un día me llama Julio Vera (exadministrador de ATV) y me dice: 'Acabo de firmar contrato con César Hildebrant y necesito el horario. Tienes dos semanas para salir del aire’. Entonces, esa misma noche, anuncié que nos quedaban dos semanas y hablé con todos para que inviten al programa a amigos. No te imaginas lo que fue, llegó bastante gente conocida”.

