A mediados de los años 80, hasta los corazones más insensibles se doblegaban ante la romántica historia de amor de Fiorella Menchelli (Patricia Pereyra), una inquieta jovencita huérfana, estudiante de un exclusivo instituto de diseño; y su apuesto y maduro profesor, Mariano Tovar (Roberto Moll). Una apasionante telenovela, producida por Luis Llosa Urquidi, que marcó el renacer de las ficciones peruanas.

“Carmín” se estrenó en 1985 como una ambiciosa apuesta de Producciones Panamericana S.A., creada con la esperanza de repetir la fórmula de telenovelas que en décadas pasadas habían tenido notable éxito de audiencia, como: “Simplemente María” o “Natacha”.

La dirección creativa estuvo a cargo de Margarita Morales Macedo San Román y los responsables del libreto fueron: Jose Carlos Huayhuaca y Augusto Tamayo, también un joven Mario Ghibelini.

La actriz Lourdes Berninzon destacó en el rol antagónico interpretando a la malvada tía de Fiorella (Claudia Menchelli). Tania Helgfott, Claudia Noriega, Susel Paredes, Johanna San Miguel, Claudia Dammert, Elide Brero, Mariela Trejos, Jaime Lertora, Jesus Delavieux también formaron parte de este éxito televisivo nacional.

Actrices de la telenovela "Carmín". (Foto: Redes sociales)

Y no solo los peruanos se rindieron ante esta producción nacional, “Carmín” se vendió a casi todo Latinaomérica. Llegó también a Estados Unidos y Europa. La telenovela fue un verdadero boom de la década de los 80, y es casi seguro que quienes no la vieron, al manos sucumbieron al tema de intro interpretado magistralmente por Roxana Valdivieso.

En las siguientes líneas, Roberto Moll y Margarita Morales cuentan detalles que probablemente desconoces de esta exitosa producción peruana.

Declaraciones de Margarita Morales

Remake

"Carmín” se emitió en 1985, fue una telenovela exitosa, pero no fue una idea original, fue un ‘remake’ de ‘El profesor Aldao’ (producción emitida en 1971 con Regina Alcóver y el desaparecido Julio Alemán). Fue una aventura para nosotros porque estábamos empezando a hacer telenovelas nuevamente, ya que en la época militar se les había quitado los canales a sus dueños”.

La persona detrás de la palabra Carmín en la ventana

“Esa mano que aparece escribiendo Carmín y un corazoncito en lugar del punto de la letra ‘i’ es de Roxana Valdivieso, y no fue escrita sobre una ventana, como parece, sino sobre un espejo que estaba frente a una ventana”.

Negativa a los besos

"Para buscar a la actriz que interprete a Fiorella Menchelli se hizo un cásting exhaustivo, además de Patricia participaron Emily Kreimer, Ethel Mendoza, entre otras chicas. No fue fácil dar con la persona indicada y cuando la encontramos hubo un pequeño problema con el tema del beso (Patricia puso en su contrato que no quería besos y ninguna escena subida de tono) porque era chiquilla, menor de edad; pero al final se dio y fue un beso blanco”.

DATO: El productor Luis Llosa comentó que rumores de aquel entonces daban por hecho que aquel inocente beso que Patricia le dio a Moll en la ficción, fue el primero en la real vida de la actriz. Margarita dijo desconocer esta versión.

¿Galán venezolano?

“Para escoger al galán se pensó en un montón de gente. Al principio se pensó en Jean Carlo Simancas (actor venezolano), que creo vino al Perú a pasar el cásting, pero no quedó porque era muy alto y mayor para Fiorella Menchelli. La química perfecta entre el maestro y la alumna la encontramos en Roberto Moll, que al final fue quien interpretó al profesor”.

Romances

“Se dieron varios romances durante el rodaje de la telenovela, pero de esas cosas no se hablan. Se trató de relaciones cortas, poco duraderas, que terminaron rápido y no trascendieron, quedaron en el olvido. Por eso ninguna salió a la luz”.

Debut actoral de Michelle Alexander

“Se conoció que la productora de polémicas y sintonizadas miniseries Michelle Alexander se desenvolvió en “Carmín” como asistente de vestuario, pero también hizo sus pinitos como actriz extra”.

Michelle Alexander: “Le quiero ganar a Las mil y una noches”

Contra el tiempo

“La canción principal de la telenovela fue creación de la cantante Roxana Valdivieso y del arreglista el ‘Chino’ Figueroa. Se hizo en un solo día y fue el hit del 85, ocupó los primeros lugares del ránking de la recordada “La más, más del verano”.

Declaraciones de Roberto Moll

Roberto Moll, actor de teatro, televisión y cine peruano. Interpretó al profesor Mariano Tovar en "Carmín". (Foto: El Comercio)

Cambio de galán

“La producción de ‘Carmín’ había contratado al primer actor venezolano, de mucha fama, Jean Carlo Simancas, él ya estaba grabando, cuando me presentan a Luis Llosa en una fiesta de actores en Lima, y este me pregunta, si me interesaría protagonizar una telenovela. En ese momento yo tenía compromisos laborales, pero llegamos a un acuerdo, entonces devolvieron al señor Simancas a Venezuela y yo, un mes después, empecé a grabar la telenovela”.

Beso consensuado

“Es verdad que por exigencia del contrato de ella (Patricia Pereyra) no debía haber besos, pero al final se dio uno con mucho respeto, lo conversamos bastante, fue lindo, una cosa artística”.

“Romance entre primos”

“Lourdes Berninzon, la actriz que interpretó a la tía de Fiorella (Claudia Menchelli), es mi prima en la vida real. Hemos compartido muchas cosas de jovencitos, nos tenemos gran cariño. Y quién iba a pensar que después de tantos años, íbamos a trabajar juntos y tener escenas de besos, Yo no sabía que ella estaba en la novela, me sorprendí gratamente al verla”.

Lourdes Berninzon (Claudia Menchelli) y Patricia Pereyra (Fiorella Menchelli). (Foto: Redes sociales)

Construcción del personaje

“Soy maniático para el estudio de mis personajes, para construir a Mariano Tovar me inspiré en mi profesor de primaria del colegio Maristas de San Isidro, pertenezco a la 24 promoción”.

Escenografía

“En lugar de grabar en sets de televisión, como se acostumbraba hacer hasta ese momento, se grabó en la Casa Dasso (Barranco) y en exteriores. El viaje de Fiorella y Mariano se grabó en la costa peruana. Fueron seis meses de grabación".

Gran vestuarista

“La productora Michelle Alexander en ese tiempo era vestuarista, era muy educada, me ayudaba a arremangar mis camisas para salir bien en las escenas, estaba al tanto de todos los detalles, tenía buen gusto para combinar los colores y escoger la calidad de las telas”.

Gracia natural

“Jorge García Bustamante tenía una gracia cómica natural, me hacía reír mucho. Era muy divertido”.

Escena riesgosa

“Cuando Fiorella y Mariano se enamoran deciden huir en un Volkswagen (Escarabajo) por la Panamericana Sur, y yo como soy miope, no veo de lejos, manejaba prácticamente por instinto. Cuando nos filmaban por adelante, no había problema porque el vehículo de la producción me servía de guía, el problema era cuando nos filmaban desde atrás”.

También te puede interesar:

►“Juliana”: la escena que le generó vergüenza a la protagonista y otros secretos de la (ya clásica) película peruana

►“Rebelde Way”: romances, bullying y más secretos de la serie contados por primera vez por uno de sus protagonistas

►10 historias jamás contadas de la televisión peruana que finalmente salen la luz

►“Qué buena raza”: inspiración, el canal que la rechazó y más secretos de la popular telenovela