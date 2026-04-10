Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La producción se emite de lunes a viernes inmediatamente después de "Al fondo hay sitio" | Foto: Difusión
La producción se emite de lunes a viernes inmediatamente después de "Al fondo hay sitio" | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El miércoles 8 de abril, "Señora del destino", nueva telenovela de América TV producida por Del Barrio Producciones, debutó con un rating general de 17 puntos alcanzando picos de 25.1 durante los primeros 30 minutos del episodio, protagonizado por Jimena Lindo y Magdyel Ugaz.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.