El miércoles 8 de abril, "Señora del destino", nueva telenovela de América TV producida por Del Barrio Producciones, debutó con un rating general de 17 puntos alcanzando picos de 25.1 durante los primeros 30 minutos del episodio, protagonizado por Jimena Lindo y Magdyel Ugaz.

La trama de esta teleserie, que sigue la lucha de Mercedes (Lindo) por recuperar a su hija secuestrada por Belén (Ugaz), logró captar rápidamente la atención del público tras el final de "Luz de Luna 4".

¿Qué dijeron las protagonistas respecto al estreno de "Señora dl destino"?

En ese sentido, Magdyel Ugaz, quien asume por primera vez un rol de villana en televisión, tras años interpretando a Teresa Collazos en ‘Al fondo hay sitio’, expresó su entusiasmo por la acogida del público.

"Este primer capítulo fue espectacular, emocionante. Estoy demasiado orgullosa de ver a estas actrizotas en escena contando esta historia con amor. El capítulo ha estado hermoso, hemos estado todos muy conmovedores", declaró en América Espectáculos.

Por su parte, Michelle Alexander, directora de Del Barrio Producciones, destacó la alta exigencia técnica del proyecto, que incluyó la construcción de locaciones específicas y tecnología audiovisual de vanguardia para estar a la altura del formato original brasileño.

Asimismo, la serie también marcó el retorno de Carlos Carlín a las telenovelas tras 25 años. El actor, que interpreta a José Carlos, se mostró agradecido por participar en una trama que calificó de “poderosa”.

Esta serie, una versión de la idea original de Aguinaldo Silva, se emite de lunes a viernes inmediatamente después de “Al fondo hay sitio”.