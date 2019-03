"El valor de la verdad": Sergio Ibarra y sus respuestas a Beto Ortiz

El valor de la verdad: las respuestas de Sergio Checho Ibarra en EVDLV | Sergio 'Checho' Ibarra compareció ante Beto Ortiz en "El valor de la verdad" (EVDLV), acompañado por su esposa e hija y con la verdad por delante, incluso para reconocer los momentos más vergonzosos y difíciles de su vida.

El exfutbolista compartió algunas divertidas anécdotas de su trayectoria como futbolista profesional, como cuando recién llegado al Sport Boys, debió conversar con un Carlos ‘Kukín’ Flores semidesnudo. Además, reconoció que cuando se enteró que vendría a jugar al Perú, no sabía que se trataba de un país, y que tenía una rivalidad deportiva con Luis ‘Cuto’ Guadalupe, aunque solo en el campo de juego, que fuera de las canchas eran buenos amigos, sobre todo cuando coincidieron en el mismo equipo.

Además de varios momentos divertidos, ‘Checho’ debió hablar de algunas épocas difíciles, como la reciente muerte de su padre, la enfermedad que puso en riesgo a su esposa y su temprana vida en Río Cuarto, el barrio de Córdova (Argentina) donde creció y donde comenzó a jugar fútbol.

El también director técnico y comentarista deportivo comentó, asimismo, que cuando jugaba fútbol podía ganar entre US$ 6.000 o US$ 7.000 en el mercado peruano, pero ahora, los jugadores más rankeados fácilmente pueden llevarse US$ 20.000 mensuales.

Después de 18 preguntas, Sergio Ibarra decidió retirarse con S/ 15.000.

Todas las preguntas que respondió Sergio Ibarra

1. ¿Vivías de niño en un barrio donde reinaba la prostitución?

Sí (La respuesta es verdad)



2. ¿Tenías sexo a cambio de una cajetilla de cigarros?

Sí (La respuesta es verdad)



3. Cuando te dijeron que jugarías en Perú, ¿sabías que era otro país?

No (La respuesta es verdad)



4. ¿Te dolió no despedirte de tu padre antes de que muera?

Sí (La respuesta es verdad)



5. ¿Se rompieron las lunas de tu cuarto con el coche bomba de Tarata?

Sí (La respuesta es verdad)



6. ¿Te consideras 'sacolargo'?

Sí (La respuesta es verdad)



7. ¿Te lanzó tu esposa una botella cuando se enteró que habías ido a una discoteca?

Sí (La respuesta es verdad)



8. ¿Robabas claveles de los viveros de tu barrio?

Sí (La respuesta es verdad)



9. ¿Estudiabas de noche porque tenías que trabajar?

Sí (La respuesta es verdad)



10. ¿Viste llegar borrachos a jugadores a los entrenamientos?

Sí (La respuesta es verdad)



11. ¿Te asustaste cuando viste desnudo a Kukín Flores?

Sí (La respuesta es verdad)



12. ¿Tocó tus partes íntimas un compañero de tu equipo?

Sí (La respuesta es verdad)



13. ¿Le has mentado la madre del ‘Cuto’ Guadalupe?

Sí (La respuesta es verdad)



14. ¿Ganaste dinero en el fútbol?

Sí (La respuesta es verdad)



15. ¿Te ilusionaste con jugar por Perú cuando hablaste con Sergio Markarián?

Sí (La respuesta es verdad)



16. ¿Eres más goleador que Paolo Guerrero?

No (La respuesta es verdad)



17. ¿Lloraste durante tres días porque tu esposa se moría?

Sí (La respuesta es verdad)



18. ¿Darías la vida por tu esposa?

​Sí (La respuesta es verdad)