En la reciente emisión de “Magaly TV: La Firme”, Sergio George explicó los motivos por los que prefiere que Yahaira Plasencia no haga colaboraciones con otros artistas.

“¿Cuándo le haces grabar un featuring con un algún artista, dijiste que con Marc Anthony no porque él no graba con nadie?”, preguntó Magaly Medina al productor musical.

Sergio señaló que por el momento es importante que Plasencia se consolide como una artista en solitario. “Yo no creo tanto, por ahora, en featurings, no son tan importantes, ¿no? Porque no hay credibilidad en artistas que hacen veinte featurings. Nunca la toman en serio, como una artista solita, entonces yo creo que, con el tiempo, poco a poco”, precisó. “Siempre es importante que te llamen a ti, un featuring para que tu seas parte de su canción”, añadió.

El empresario explicó que una colaboración es un proceso “de favores”, y por ahora, no está para eso. “Es un acuerdo de dinero y favores. Dicen hazme un favor y yo te hago otro favor, el favor voy a tener que pagarlo yo”, manifestó.

Finalmente, el productor musical de Yahaira Plasencia descartó que Marc Anthony y la peruana hagan un dúo. “Marc Anthony no hace featurings con nadie. Hizo featurings con Yankee. En salsa, con nadie. Con Gente de Zona, era su grupo y su compañía, le conviene a él, pero solo con un artista no le conviene a él, no. Todos hacemos las cosas que nos convienen”, acotó.

