En la reciente edición de “Magaly TV: La Firme”, Magaly Medina reveló que este miércoles 14 de julio tendrá como invitados de su programa a la salsera Yahaira Plasencia y su productor musical Sergio George.

“Este miércoles viene Yahaira Plasencia con Sergio George a promocionar su nueva canción, claro porque si no fuera así no vienen, ella solo me contesta de lejitos, me dice cosas”, comentó la figura de ATV.

Tras el anuncio de la periodista, Sergio George recurrió a sus redes sociales para dejar en claro que la producción de Magaly se comunicó con ellos para invitarlos. “Magaly acaba de mencionar en su programa que YO busqué ir a su show para estrenar el tema, y no es así”, puntualizó Sergio en un mensaje difundido en sus historias de Instagram.

Además, el reconocido productor discográfico le recomendó a Magaly Medina preguntarle a su producción cómo se coordina

“Todos los programas de televisión de Perú siempre me llaman directamente para ir o hablar en sus shows, y el show de Magaly me llamó a mí como siempre ha hecho. Pregúntale a tu equipo de producción quién llamó a quién”, señaló.

Días atrás, la presentadora de TV tuvo duras críticas hacia Yahaira Plasencia luego que la salsera se presentara con playback en el escenario de los Premios Heat. Además, le recomendó a Plasencia abrir su OnlyFans, al igual que otros famosos peruanos.

Por su parte, Plasencia respondió a las críticas a través de sus Stories de Instagram: “Trabajo desde que tengo uso de la razón y tú y tus críticas no opacarán mis ganas de ganarme un espacio en la música y representar a mi país”.

