La vida del cantante español Camilo Sesto y su lucha contra la censura del franquismo para su obra “Jesucristo superstar” será retratado en una serie de televisión, esta llegará a las pantallas el 19 de noviembre mediante la plataforma Atresplayer.

“Camilo se enfrentó a todo tipo de obstáculos, pero también tuvo la ayuda de otros locos como él, que cambiaron la historia de la cultura de este país (España)”, dijo el director y productor ejecutivo de la serie, Curro Novallas.

¿Cómo fue el estreno del primer capítulo?

El primer episodio de Camilo superstar se presentó en el Festival de San Sebastián. Titulado como La tentación, comienza con una escena de violencia política en la España de 1976.

Una turba de gente se agolpan a las puertas de un teatro para protestar por el estreno de ‘Jesucristo Superstar’, un musical que cuestionaba los valores tradicionales de aquella época, es lo que se vio en el estreno del primer capítulo.

“‘Camilo superstar’ es una historia universal que habla sobre alguien que persigue un sueño, que lo apuesta todo, lo arriesga todo. Y es, también, un relato sobre la identidad de alguien que quiere ser algo que no le dejan ser”, explicó Novallas.

¿En dónde se estrenará la serie de Camilo Sesto?

Camilo superstar será estrenado en la plataforma Atresplayer el próximo 19 de noviembre. Según lo trascendido, la serie no superará los cuatro episodios, no obstante la producción no descastó realizar una segunda temporada.

El reparto de la serie estará conformado principalmente por Eugenia Silva (Lucía Bosé), Adrián Lastra (Teddy Bautista), Natalia Reyes ( Ángela Carrasco), Óscar de la Fuente y Pepe Ocio (sus representantes); así como Elena Rivera (Paloma San Basilio).