“Yo conozco su música desde el 95, cuando vi el video de ‘Estoy aquí’ en el programa ‘Taxi’, que conducía Naysha en Latina”, contó a El Comercio Rony López Mija, quien por aquel entonces tenía 19 años. Treinta y seis años después, el ahora relacionista público confiesa que se quedó pegado con la música de la barranquillera y que en su etapa de mayor fanaticada estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de verla de cerca. Cualquier cosa. Así, la vida lo llevó a sentarse en el set del programa y, frente a miles de espectadores, hablar con Shakira.

Laura Bozzo: “Él señala que tú lo ves desnudo todas las noches. ¿Cómo es eso? Si ella no te conoce, explícate”.

Shakira: “Yo no he hecho eso”.

Rony López: “Lo mejor que tengo en mi habitación es tu póster. Y con tu póster hablo todas las noches, te cuento mis penas, te cuento mis alegrías, mis triunfos, si caí; es más, hasta te pido consejos y tu música me ilumina. Y cuando salgo de la ducha, por ejemplo, cuando entro a la habitación, de hecho que me tienes que ver [desnudo]. Pero no te ganas mucho, no te preocupes [risas]. Las únicas mujeres que me han visto desnudo…”

Shakira: “Como Dios te trajo al mundo”.

Rony López: “Mi madre y tú”.

Laura Bozzo: “Me muero”.

El encuentro

¿Cómo llegó esta persona al que en ese entonces era uno de los programas más vistos de la televisión peruana? De acuerdo a López Mija, fue idea suya. Contó que ya conocía al coordinador del público de “Laura en América”, Kurt Villavicencio, quien en la actualidad es más conocido como “Metiche”. López dice que llamó a Villavicencio. “Le digo, ‘he visto que Shakira va a venir. ¿Por qué no hacen un tema para que así fans acérrimos conozcan a Shakira?’ Y me dijo, ‘¿Tú vendrías acá al programa?’ Y le digo, “Sí.”

En conversación con El Comercio, Villavicencio confirmó que era coordinador de audiencia del programa por aquellos años, y que recuerda la participación mencionada. No coincide en cambio en que López haya sido el que sugiriera a la producción del programa el tema del show. “Yo creo que fui el contacto para que él pueda comunicarse con el investigador que estaba viendo el tema en ese momento”, sostuvo Villavicencio.

En esta versión de parte, López sostiene que los investigadores del programa le preguntaron, de todas las cosas que él tenía de Shakira, cuál tenía más valor para él. Y López respondió que su el póster de ‘¿Dónde están los ladrones?’. Era su favorito no necesariamente por salir Shakira allí, sino por haber sido el regalo de una amiga. “Una movilidad te va a recoger, pero acá te vamos a decir exactamente lo que tú tienes que hablar. (…) Vas a decir que hablas con un póster, que te ha visto desnudo, etcétera,”, asegura López que fue la indicación de producción. Él se prestó para la farsa, dice, en honor al tema del programa. Porque para estar cerca de Shakira, él estaría dispuesto a todo. Incluso a exagerar.

Una de las postales que dejó la visita de Shakira a "Laura en América". / MAGALI DEL SOLAR

Villavicencio no puede corroborar lo dicho por López Mija sobre el testimonio pauteado, pues él se encargaba de otra área del show. “Simplemente sé que Rony conversó con mi investigador y luego lo pusieron como panelista. Pero yo sé que él era súperfanático de Shakira, que me imagino que hasta ahora lo es”, dijo.

Pero dentro del testimonio supuestamente falseado había algo cierto: Rony era, en ese entonces, un gran fan de Shakira. Aunque él confiesa que, de haber tenido la artista en ese entonces su estilo actual, no la habría seguido. Y es uno de los pocos peruanos que puede decir que besó y abrazó a Shakira ante las cámaras. Y según él, le regaló un dije que él mismo hizo con un tenedor y que llevaba al cuello al momento de grabar (ver la foto que abre este artículo).

Shakira en 1999 Llegó al programa de Laura Bozzo con 22 años recién cumplidos, pero con una popularidad indiscutible. Shakira ya tenía cuatro álbumes de estudio; era el sueño de la industria musical, juventud con experiencia. Quienes la conocieron en los años 90 coinciden en su sencillez. "Creo que la perseverancia es la compañera inseparable de la vocación. La música ha sido de las pocas cosas en mi vida que he seguido con real perseverancia, pasión y voluntad", llegó a decir en entrevista con El Comercio en 1996. Profesional como ella sola, hacía trabajo de hormiga para promocionar sus álbumes, tal y como lo hizo en la discoteca Zoe en febrero de 1999, a donde llegó acompañada de custodios descritos por este Diario en su momento como "mastodontes agresivos".

Una artista entre los peruanos

“La imagen que tengo en mi retina es verla bajar a Shakira de la escalera, porque Laura tenía una tribuna de público; Laura presenta a Shakira y ella baja ovacionada por todo el público”, contó Kurt Villavicencio a este Diario sobre la fecha. “La recuerdo menudita, muy bajita, con el pelo lacio, medio oscuro, no tan delgada como ahora, creo que no tenía mucho busto, sí, delgada pero no como ahora, que a pesar de que no ser de talla alta, se le ve un mujerón. Sus ojos grandes, oscuros, sonriente, amable a pesar de que el estudio estaba abarrotando unas 300 personas en el público”, resaltó.

El productor del programa era Alberto Rojas, pero justo ese día estuvo asesorando Guillermo Guille, leyenda de la producción de TV peruana, quien brindó su expertise. Villavicencio, que vio a Shakira de cerca aunque por muy poco tiempo, recuerda también que fuera del estudio se quedó público con ganas de entrar. “Se le veía sencilla, amable, sonriente y también, claro, asombrada. Pues imagina que entrabas a un set de televisión donde toda la gente pugnaba por cogerla, gritaban”, agregó.

Tampoco hace falta imaginar mucho, solo ver lo que pasó el último domingo frente a la Clínica Delgado, a donde fue la cantante tras sentirse mal de salud, situación que la llevó a cancelar su primera fecha en Lima. O el sábado, cuando la recibieron en el aeropuerto Jorge Chávez. En ambos casos, multitudes. Ya no es la jovencita que va a programas de televisión, sino la mujer que convoca a miles a sus presentaciones por todo el mundo. Los años no pasan en vano.