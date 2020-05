Sheyla Rojas conversó con Tula Rodríguez en una reciente edición de “En Boca de Todos” y dio detalles de sus días en tiempos de cuarentena por la pandemia del coronavirus.

Según recalcó la exintegrante de “Esto es guerra”, se encuentra en su hogar desde que comenzó el aislamiento social y pese a que ella es muy activa en las redes sociales confesó que aún no se engancha con la aplicación Tik Tok.

“Creo que las dos (por Maju Mantilla y Tula Rodríguez) son las reinas y la están rompiendo con las redes sociales. Aún no le entro al Tik Tok”, expresó Sheyla.

Ante este comentario, Tula recalcó que la conductora de “Estás en todas” no refleja su verdero rostro en redes sociales y la calificó como “la reina de los filtros”.

“Pero ya que estamos hablando de reina a reina, aquí la reina de la papa y por allá la reina de los filtros. Es que a ella yo la sigo, la miro de frente y cuando veo sus historias en Instagram, ella es otra y me pregunto quién es mi amiga: 'Sheyla Rojas de Pachacamac o Sheyla Rojas que está en el Internet", comentó Rodríguez.

Finalmente, Sheyla Rojas se animó hablar de sus cirugías y sorprendió a más de uno con sus arreglos estéticos. “Yo no lo he negado y diré las cosas como son porque siempre me preguntan. Estoy hecha de pies a cabeza, siempre lo digo y lo voy a decir siempre... Vamos hablar de porcentajes, yo estoy 70% hecha por los cirujanos, el 20% de mis papás y el 10% de ejercicios” , confesó.

