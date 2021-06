Sheyla Rojas se enlazó este martes con el programa “América Hoy” y se refirió a la polémica que generó en redes sociales luego que el fin de semana compartiera un video donde la vemos presumiendo algunos autos lujosos.

“No es como lo han vendido. Yo vivo una vida normal, tranquila. Si bien es cierto yo tengo mis cosas, pero mi novio también tiene las suyas”, dijo la exrubia respecto al tema.

Asimismo, la modelo resaltó que ha trabajado desde que era joven, por lo que nunca ha necesitado que un hombre la mantenga. “Nunca he necesitado que un hombre me mantenga. Yo he sabido lo que es subirme a un ‘Cristo Rey’ con 20 céntimos, comer en el menú de la esquina. Toda la vida he trabajado desde muy chiquita y ahora tengo la oportunidad de estar con alguien que me engríe”, añadió la exconductora de televisión.

La expareja de Antonio Pavón dijo que no le afecta que le digan “interesada” y que siempre buscó a alguien que le dé estabilidad para poder formar una familia.

“A mí me dicen que soy súper interesada y, a estas alturas de mi vida, la verdad es que lo tomo bien. Yo siempre quise estar con alguien que me pueda dar esta estabilidad para que yo pueda formar una familia, para poder tener mis hijos. Yo ya trabajé mucho tiempo, entonces yo quiero ahora sí tener más hijos”, comentó sorprendiendo a los conductores de “América Hoy”.

Por otro lado, la exchica reality aseguró que pronto dará a conocer en qué está trabajando en México. “Se viene un proyecto súper interesante y sé que toma su tiempo, pero ahorita estoy calmada en las redes, pero sí se viene algo en lo que estamos trabajando”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO

Rosángela Espinoza: seguidores piden al Tribunal de EEG que sea ‘Combatiente’

Rosángela Espinoza: seguidores piden al Tribunal de EEG que sea 'Combatiente'