Sheyla Rojas se enlazó desde México con el programa “América Hoy” y sorprendió a las conductoras tras revelar que estuvo internada durante tres días debido a que estaba afectada emocionalmente.

La exconductora de “Estás en todas” señaló que a causa de su bajón emocional se vio en la necesidad de llamar a Antonio Pavón para que le pidiera que se llevara a su hijo a España.

“Yo tomé la decisión de quedarme aquí en Guadalajara (México) porque anímicamente me sentía super mal con todo lo que pasaba, yo no tenía fuerzas como para ir a Perú. Estuve mal internada, la pase mal, yo tengo que agradecer porque esos momentos difícil me ayudaron mucho para ser la persona que soy ahora”, dijo modelo.

Al ser consultada por Janet Barbazo sobre los motivos por los que estuvo internada, Rojas dijo: “Estuve con cura de sueño tres días, nunca había pasado por algo así, por eso tuve que decirle a Antonio que vaya por Antoñito. Estaba lejos de todos, de mi familia, no se lo deseo a nadie”.

Además, la conductora de televisión señaló que actualmente no le importa las opiniones de terceras personas, y que solo busca aprender de las cosas positivas y negativas que les pasa.

“Yo no le echo la culpa a nadie, cada uno es responsable de sus actos, y si yo tengo que reconocer mis errores, lo reconozco, yo creo que lo bueno es aprender tanto de lo bueno y malo, y tratar de ser una mejor persona. Las (opiniones) de las demás personas están demás”, comentó.

