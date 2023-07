América TV y GV Producciones presentaron “¿Cuál es el verdadero?”, nueva propuesta conducida por Adolfo Aguilar. En la edición del sábado 15 de julio, participaron Verónica Linares, Sheyla Rojas y Johanna San Miguel.

En ese sentido, durante el estreno, la presentadora de noticias Verónica Linares y la modelo Sheyla Rojas se quebraron ante un emotivo momento ocurrido en uno de los retos que debían enfrentar.

¿Cuál era el reto que las hizo llorar?

Las concursantes tuvieron que adivinar quién era la abuela verdadera de la joven actriz Naima Luna, quien protagoniza la miniserie “Luz de Luna”. Para ello, se presentaron 3 señoras que decían ser familiares de Luna, pero solo una de ellas era la real.

Para revelar quién era la abuela verdadera, Namia Luna dio un discurso en el que destacaba el amor que le tenía hacia su ‘abuelita’.

“Porque siempre me engreíste, porque nunca me castigaste cuando hice algunas travesuras, porque me acompañaste en mis primeros pasos, pero por muchos años que pasen siempre serás mi cómplice”, dijo la joven actriz a su verdadera ‘segunda mamá'.

¿Por qué Verónica Linares y Sheyla Rojas lloraron en el programa?

Tras la revelación, la abuela de Namia la abrazó generando así un momento emotivo que hizo llorar a las participantes, quienes no pudieron ocultar sus emociones delante de cámaras.

“Yo me siento muy orgullosa de mi nieta, porque desde muy chiquita le gustó modelar, bailar y cuando vimos la primera edición de “Luz de Luna”, toda mi familia se puso a llorar porque fue algo emocionante”, dijo entre lágrimas la abuela de Namia Luna.

Verónica Linares ganó la primera edición de “¿Cuál es e verdadero?”

Finalmente, tras una serie de retos para descubrir a los ‘farsantes’, la tribuna de Verónica Linares ganó el concurso debido a que la periodista pudo obtener la mayoría de los puntos.

Luego de eso, Linares tuvo que elegir a 3 personas de su tribuna para que se conviertan en ‘cazas farsantes’ y así puedan ganar el premio de S/ 2 000 y la posibilidad de ayudar a la casa hogar que dirige el Padre Martinho.

De este modo, fue la participante Jhamille Huamán que ganó el premio y apoyó a la casa hogar que brinda soporte y cuidado a niños con enfermedades complejas.