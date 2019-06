ShowMatch 2019: Luciana Salazar se descompensa durante baile en vivo

Luciana Salazar sufrió una descompensación durante su más reciente participación en el " Súper Bailando", que conduce Marcelo Tinelli.

Al ritmo del tema "Baila Baila Baila" de Ozuna, la modelo salió a la pista de baile junto a su bailarín Gonzalo Berger. La coreografía inició normalmente, pero en un momento comenzó a verse a la argentina algo perdida y sin fuerza. Tanto que, después del último truco, casi se cae al piso.

►Hija de Luciana Salazar cautiva con sus tiernos pasos de baile en programa de Tinelli | VIDEO

►Instagram: Así festejó Luciana Salazar el primer año de vida de su hija Matilda

"¿Estás bien Lu?", preguntó Tinelli cuando vio que la Luciana no podía mantener el equilibrio y se mantenía abrazada a su pareja de baile.

"No, estoy re mareada. Me mareé mal. Perdón, no sabía donde estaba. Nunca me pasó esto", respondió Luli.



Horas después de este percance, Luciana Salazar declaró que últimamente no duerme lo suficiente y que tiene un problema en las cervicales.

"Hace muchos días que no duermo y tenía mucho frío y se ve que eso me mareó. Ayer ya estaba mal de las cervicales. Pero hoy era un 'black out', se me nubló todo y no podía seguir la coreo. Tenía mucho frío y se ve que la mezcla de todo eso no me hizo bien. Hoy tenía mucho sueño y me pasó esto por la primera vez, ¡horrible la sensación! No podía dormir, yo me despierto muy temprano por mi hija también. Se pudo haber mezclado todo, el sueño y las cervicales" explicó ante el programa "Los ángeles de la mañana".

Tras este hecho, Luciana Salazar quedó sentenciada junto a la actriz Leticia Brédice, quienes definirán su continuidad en el programa este viernes.