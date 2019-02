Stephanie Cayo: "Mi trabajo está llegando a lugares que nunca imaginé" | ENTREVISTA

Stephanie Cayo está a puertas de embarcarse en un nuevo viaje actoral. "En tres semanas empiezo a filmar una cinta en San Diego. Es una comedia basada en la vida del cantante mexicano Pedro Infante", cuenta emocionada la intérprete peruana de 30 años.

Además de este filme que se llamará "Como caído del cielo", Cayo tiene otros motivos para celebrar. Acaba de estrenarse la cuarta temporada de "Club de cuervos", la serie de Netflix en la cual destaca por su papel de Mary Luz. Además, la cinta con la que debutó en el cine, "Yucatán", ya está disponible en dicha plataforma. Conversamos con ella acerca de su exitoso año, el ascenso de los latinos en Hollywood y su pensamiento feminista.

—A lo largo de tu carrera, los medios han destacado tu trabajo actoral pero muchos titulares también se enfocaron en tu belleza. ¿Crees que, en este campo, a la mujer se le ha hecho sentir que su valía está más en su apariencia que en el talento?

Creo que sí. Pero si te fijas, generalmente son hombres los que están detrás de la redacción de esas notas. Quizá sienten que es un halago, y sí lo es, pero al ser lo primero que comentan, a veces, se puede llegar a sentir como condescendiente, o que ponen a la mujer como un objeto único de deseo. Ahora es precisamente mi trabajo el que habla por sí solo. He recibido comentarios por la última temporada de "Club de cuervos". La gente dice que mi talento sobrepasa mi belleza. Halagan mis capacidades, lo cual es más bonito. Pienso que se puede halagar de varias maneras, pero estoy a favor de que empiecen a hacerlo por nuestros logros y así también mejorar la manera como estamos acostumbrados a describir a las mujeres.

—¿Cómo ha cambiado el concepto de belleza para ti?

Una mujer bella es alguien que se quiere, que se valora, que sabe de sus capacidades y se cuida. La belleza puede tener muchas formas. Generalmente, la que se queda en la memoria es algo que va más allá de lo físico.

—¿La polémica en la que tu sobrina se vio involucrada [con la portada de una revista local] hizo que revalúes este concepto?

Empezó una conversación necesaria en el Perú. El tema con mi sobrina fue qué tipo de mujer nos representaba. Unos decían que la mayoría de peruanas no son rubias y tienen razón. Otros comentaron que no importaba el color de pelo, sino que la mujer que nos representa es una figura trabajadora y luchadora, lo cual es correcto. Depende de la percepción y de dónde quieras afrontar ese debate. Desde el lado físico o desde el lado más integral que son la capacidad y el carácter de una mujer.

—Hay más latinos en la escena artística. ¿Algo cambió en Hollywood?

La tecnología e Internet nos han permitido llegar a más personas. En Estados Unidos están aprendiendo a ver series con subtítulos, cosa que antes no se hacía. [...] Los latinos en Estados Unidos somos muchos. Somos un público leal y se han dado cuenta de eso. Vamos al cine más que los norteamericanos, los números son ciertos. Y por eso queremos ver gente como nosotros en las pantallas. Lo que pasa con "Roma" es maravilloso, nadie se hubiese imaginado eso antes. Así como Yalitza [Aparicio], hay actores de diferentes culturas que también quieren verse en la pantalla. Es bonito no seguir repitiendo las mismas historias, sino poder contar unas más auténticas que salgan de los estereotipos que tanto nos cuesta dejar.

Alfonso Cuarón y Yalitza Aparicio en el Oscar 2019. (AFP) AFP

—¿Eres de las que creen que para consagrarse como actor es necesario llegar a Hollywood?

Para nada. De hecho, tenemos muchos actores talentosos que ni siquiera han salido del Perú. Hay artistas hispanoamericanos que son grandes y no tienen intención de trabajar en inglés ni en otro idioma que no sea el suyo. Actuar en otro idioma es difícil. Va más allá de los acentos, es encontrar identidades culturales. Eso puede llegar a ser una tortura o un reto muy grande. Yo soy un poco loca en ese sentido, me gustan mucho los retos.

—"Club de cuervos" acaba de estrenar su cuarta y última temporada. Hablemos acerca de la evolución de tu personaje.

Van a poder conocer y gozar a Mary Luz más que antes. Siento que mi personaje y la serie han evolucionado. Esta parte es más compleja,hay contrastes, conflictos y nostalgia. Siento que mi trabajo está llegando a lugares que nunca me imaginé posibles. Me entero por las redes sociales o cuando viajo y piden fotos. Me escribe gente de India, Suiza, Japón. Es muy loco lo que me está pasando. Ahora estoy más grande y me están llegando personajes más interesantes. El 'timing' ha sido importante.