¡Están de vuelta! Netflix confirmó, a través de una publicación en sus redes sociales, que la quinta temporada de “Stranger Things” empezó su producción este 8 de enero de 2024. El anuncio llega con una imagen de la lectura del guion con los protagonistas de la exitosa serie.

A través de sus redes sociales, Netflix compartió una imagen en la que se puede ver a todo el cast reunido, entre ellos los protagonistas Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Sadie Sink, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, junto a los creadores, los hermanos Duffer.

“CÓDIGO ROJO ¡La producción de Stranger Things 5 oficialmente ha comenzado!”, escribió la plataforma junto a la imagen promocional, la cual está en tono gris.

La quinta temporada de “Stranger Things” será la última de la serie y se espera que estrene en 2024 o 2025. Según los creadores de la ficción, esta será “la temporada más ambiciosa hasta la fecha”.

Desde su estreno en julio de 2016, Stranger Things, creada por los hermanos Duffer, se convirtió rápidamente en una de las series más populares de Netflix. La temporada 4 acumula más de 140.7 millones de visualizaciones globalmente. Además, la serie ha recibido más de 230 nominaciones y 70 galardones, entre ellos, varios premios Emmy y el premio SAG a Mejor interpretación de reparto de una serie dramática.

Cabe señalar que, paralelamente a esta producción, también se desarrollan proyectos alternos del universo Stranger Things. Tal es el caso de la producción teatral “Stranger Things: The First Shadow”, así como un spin off animado que aún no tiene título.

