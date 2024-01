“Super Ada”, la nueva ficción de América TV fue el segundo programa de televisión más visto del lunes 15 de enero, superando en nivel de audiencia al episodio especial de “El gran chef: Famosos”.

Por ello, según las últimas cifras de rating, el estreno de “Super Ada” obtuvo 13.8 puntos a diferencia de el concurso gastronómico de Latina, que obtuvo solo 7.8 de puntaje.

“Más agradecida no puedo estar por el respaldo del público que hizo que ‘Super Ada’ ingrese a sus hogares, esto solo me reafirma que los sueños con mucho trabajo se cumplen y que estamos dándolo todo para no solo entrar a sus hogares. ¡Gracias familia peruana, por hacer este sueño realidad”, indicó emocionada Marín.

Sin embargo, el programa que se posicionó como el primero más visto del pasado lunes, fue la teleserie de Michelle Alexander llamada “Luz de luna”, que logró alcanzar 14.8 puntos.

Cabe precisar que la nueva ficción de América TV es protagonizada y producida por la cantante Maricarmen Marín, que debuta en la realización de novelas televisivas.

Por su parte, “El gran chef: La revancha” emitió un episodio especial, el cual fue una gran pollada en donde los participantes interactuaron con su público, quienes estuvieron en el set de Latina TV.