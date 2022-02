Ha llegado nuevamente el tiempo del evento que junta a amantes del fútbol americano, la música y los comerciales más extravagantes: el Super Bowl. El máximo torneo de la NFL tendrá lugar este 13 de febrero en el estadio SoFi de Inglewood, California, y enfrentará a los Cincinnati Bengals contra Los Angeles Rams en el torneo que decidirá quién será el campeón absoluto de la temporada del 2021.

El partido ya se perfila como uno entre novatos y veteranos, con los Bengals teniendo en su equipo a al menos siete jugadores menores a los 27 años y al menos 33 años de no llegar a la final del campeonato. Si este ímpetu juvenil los dejará levantar la copa al final de la noche, eso será algo que solo el tiempo dirá.

Además de su importancia deportiva, el Super Bowl se ha ganado fama también por sus masivos espectáculos de medio tiempo, con conciertos de algunos de los artistas más reconocidos del momento. Este año, por ejemplo, se subirán al escenario cantantes como Dr. Dre, Snoop Dogg, y Eminem, entre otros, algunos de los exponentes más famosos del hip-hop y el rap.

El rapero Eminem será uno de los artistas que se presentará en el show del medio tiempo del Super Bowl. (Foto: EFE)

Otra de las razones por la que el Super Bowl es famoso es por sus suntuosos anuncios publicitarios, usualmente protagonizados por celebridades y con costos millonarios debidos a las grandes audiencias que el evento logra reunir. Este año algunas de estas publicidades ya han sido reveladas, con apariciones especiales de cantantes como Megan Thee Stallion y Charlie Puth, así como actrices como Lindsay Lohan y Zendaya.

¿CUÁNDO SERÁ EL SUPER BOWL?

El Super Bowl 2022 tendrá lugar este domingo 13 de febrero a las 6:30 p.m. hora del este y 3:30 p.m. hora del Pacífico, lo que se traduce en el Perú a las 6:30 p.m. Aquí el horario en otros países de la región:

México: 5:30 p.m.

Colombia y Perú: 6:30 p.m.

Venezuela: 7:30 p.m.

Chile y Argentina: 8:30 p.m.

España: 12:30 a.m. del 14 de febrero

¿DÓNDE SE PODRÁ VER EL SUPER BOWL?

En el Perú y en gran parte de Latinoamérica, el Super Bowl será transmitido a través de la señal de ESPN 2 , el cual puede ser encontrado en los canales 506 (SD) y 741 (HD) de Movistar TV; en el 64 (SD) y 521 (HD) de Claro TV; y en 622 (SD/HD) y 1622 (HD) en DirecTV.

Mientras tanto, en los Estados Unidos el espectáculo estará disponible en CBS y ESPN deportes, en españa a través de #Vamos (Movistar) y en México a través de Canal 5, Azteca 7, ESPN, ESPN 3 y Fox Sports.

¿QUIÉNES SE PRESENTAN Y CUÁNDO SERÁ EL SHOW DE MEDIO TIEMPO?

Para muchos, la mayor atracción de la noche será el show del medio tiempo. Si bien no hay una hora específica en la que comenzará, debido a las variaciones que puede causar el partido de fútbol americano, se estima que dará inicio alrededor de las 8 p.m. hora del este.

Como mencionamos antes, el tema de este concierto es el hip-hop y el rap, con diversos reconocidos artistas de estos géneros como Dr Dre, Snoop Dog, Eminem, Mary J Blige y Kendrick Lamar .

Dr. Dre, ícono del hip hop, será uno de los artistas que se presentarán en el show del medio tiempo del Super Bowl este 13 de febrero. (Foto: Valerie Macon/AFP)

No serán los únicos músicos que aparecerán durante el espectáculo, como la cantante de country Mickey Guyton elegida para cantar el himno nacional de los Estados Unidos al inicio del partido como la tradición lo indica.

La influencia del hip-hop también viene tras bambalinas, con Jay-Z siendo uno de los productores del concierto, junto a Jesse Collins, Roc Nation y la NFL Network. Parte de este equipo ya nos trajo memorables conciertos como el que Shakira y Jennifer Lopez dieron en 2020.

¿QUÉ MÁS ESPERAR DEL ESPECTÁCULO?

Comerciales, comerciales y más comerciales. Con los ojos de los estadounidenses concentrados en un solo evento deportivo, el Super Bowl se ha convertido en una especie de meca para la industria publicitaria y las marcas, donde invierten decenas de millones en apariciones de solo segundos por algunas de las celebridades más populares del momento.

Ya tenemos algunos de los videos más adelantados, y este año veremos, por ejemplo, a Charlie Puth y Megan Thee Stallion promocionar Doritos; a la pareja dispareja que es Snoop Dogg y Martha Stewart vender encendedores BIC; a Zendaya promocionar el servicio para crear páginas web Squarespace y la ‘reconocida’ figura del mundo de la salud Lindsay Lohan promocionar la franquicia de gimnasios Planet Fitness.

No serán las únicas mezclas extrañas entre marcas y celebridades, con Scarlett Johansson y su reciente esposo, el comediante Colin Jost, apareciendo en una publicidad de Amazon Alexa en una versión ficcionalizada de su matrimonio; mientras que los actores y amigos en la vida real Seth Rogan y Paul Rudd aparecerán en un comercial para Lay’s que tiene una premisa sacada de una ‘buddy comedy’.

Y por supuesto no pueden faltar los ya esperados comerciales de las marcas de autos, y si bien Nissan parece no haber escatimado gastos en un comercial al estilo de película de espía protagonizado por Eugene Levy, Catherine O’Hara, Danai Gurira, Dave Bautista y Brie Larson, tengo una particular preferencia a la publicidad de BMW en la que Arnold Schwarzenegger interpreta a Zeus más de medio siglo después de debutar en el cine como el hijo de este dios griego en “Hércules en Nueva York” (1970).

Entre lo más esperado está, sin duda, la revelación de tráilers de nuevas series y películas. Se espran avances de producciones como “Doctor Strange 2″ y “Thor: Love and Thunder”.

