Susan León le dijo adiós a ‘El Gran Chef Famosos’ y se convirtió en la segunda eliminada del reality del programa de Latina. La primera fue Fiorella Rodriguez la semana pasada.

Durante la emisión del programa mostraron la primera etapa de la competencia, donde los participantes sentenciados prepararon un chilcano. Este fue un reto complicado; sin embargo, quien tenía más experiencia en filetear el pescado fue Miguel Vergara ya que confesó que, en su adolescencia, trabajó en el mercado y se dedicaba a vender este alimento.

El reto del chilcano fue muy beneficioso para el actor y lo hizo salvarse de la sentencia, por lo que no volvió a cocinar. Esta suerte no la tuvieron Patricia Portocarrero, Susan León y Millet Figueroa, quienes pasaron a la segunda etapa y tenían que preparar ceviche.

Después de que el jurado evaluó los tres platos, decidieron que León fue la segunda eliminada de ‘El Gran Chef Famosos’.

Antes de retirarse del set, la exmodelo decidió dejar un mensaje: “Es el programa en el que me he sentido más cómoda, no hay envidia. Volver a la televisión sin envidia es un privilegio. Es una experiencia maravillosa haberlos conocido”.

‘El Gran Chef Famosos’: ¿Cómo le fue en el rating en su debut?

El programa ‘El Gran Chef Famosos’ se estrenó el 1 de mayo en la pantalla chica. En su día debut, buscó posicionarse en el primer lugar del rating mientras competía contra la parte final de “Esto es Guerra” y los primeros minutos de la teleserie “Al fondo hay sitio”.

Así, desde las 8 p.m. hasta las 9 p.m., el show conducido por José Peláez reunió a los 12 famosos que día tras día irán enfrentándose en la cocina para luego ser evaluados por un jurado, conformado por un crítico gastronómico, una influenciadora y un chef.

Sin duda, la primera emisión de ‘El Gran Chef Famosos’ produjo comentarios positivos entre las redes sociales, pero la audiencia no lo ubicó en el top 5. Y es que se situó en décimo lugar al acumular un total de 6.7 puntos de rating en Lima hogares.

El primer puesto se lo llevó “Al fondo hay sitio”, al obtener un puntaje de 21, seguido por la telenovela “Luz de luna”, con 16.4 puntos de rating. El tercer lugar lo ocupó “Esto es Guerra”, con 15.6.