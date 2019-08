Susan Ochoa vuelve a la TV como jurado de un nuevo reality de canto

Susan Ochoa anunció su regreso a la pantallas chicas como jurado del segmento de canto “Tu voz sí paga”.

Los conductores de dicho programa serán Christian Domínguez y Pamela Franco, y la emisión iniciará este sábado 17 a las 6 p.m., a través de Latina.

Esta vez, la ganadora de Gaviotas de Plata en Viña del Mar tendrá la oportunidad de lucirse como jurado y la acompañarán en la labor Jeanet Barboza y Fresialinda.

“Este sábado no se olviden, por favor conectados a Latina. Esto es se pone bueno. “Tu voz sí paga” no te olvides a partir de las 6 p.m.”, dijo la intérprete de “Ya no más” en un storie de Instagram.

Como se recuerda, la última participación de la cantante peruana en televisión fue en “El artista del año” y se retiró del espacio debido a una polémica con Gisela Valcárcel, a quien acusó de haberla discriminado y minimizado.

Tras su inesperada salida del programa, Susan Ochoa fue reemplazada por Sandra Muente quien obtuvo la copa en la gran final del programa.