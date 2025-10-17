Tras confirmarse la venta de Panamericana TV, la productora Susana Umbert, nueva accionista de la ‘Esquina de la televisión’, reveló cuál será el nuevo rumbo que tendrá la histórica señal peruana. Según dijo la productora, buscará recuperar el liderazgo que el canal alguna vez tuvo.

Según declaraciones recogidas por Produ, Susana Umbert reconoció que la adquisición de Panamericana Televisión tiene una visión clara: “Recuperar el liderazgo que alguna vez tuvo, modernizar su propuesta y acercar la televisión a la gente”.

“Panamericana fue durante décadas parte de la vida de los peruanos, y ese lazo emocional es el que queremos recuperar”, resaltó Umbert, quien aseguró que el objetivo inmediato será revitalizar la conexión del canal con el público.

Susana Umbert estará a cargo de la estrategia de contenidos de Panamericana TV. (Foto: IG)

De esta manera, Susana Umbert marca el inicio de una nueva etapa para Panamericana Televisión, canal emblemático por el que pasearon su talento figuras como Gisela Valcárcel, Augusto Ferrando y Jaime Bayly.

Panamericana TV da la bienvenida a sus nuevos propietarios

A través de su señal, Panamericana TV confirmó la venta el pasado jueves 16 de octubre. La encargada de dar a conocer la noticia fue la presentadora de noticias Marisol García, quien lo anunció en 24 Horas Central.

“Hoy es un día importante para Panamericana Televisión. En nuestro 66 aniversario de transmisión ininterrumpida, la famosa Esquina de la Televisión tiene a partir de hoy nuevos propietarios. La reconocida productora de televisión Susana Umbert Bentín, junto al Grupo Paltarumi, de Jimmy Flucker y Enrique Franco, han adquirido la totalidad de acciones del canal”, reveló la periodista.

Panamericana TV confirmó la venta del canal a nuevos empresarios luego de más de seis décadas. (Foto: Captura de video)

“De parte de los trabajadores de esta casa, pues le damos la más cordial bienvenida y le auguramos grandes éxitos. Aprovechamos también la oportunidad para agradecer a quienes hasta ayer fueron los dueños de Panamericana, representados por Ernesto Schutz Freund, a quien le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos. Y desde aquí, felicidades a la gran familia de Panamericana Televisión”, añadió García en su mensaje.