Susy Díaz visitó este martes el programa “América Hoy” y fue cuestionada sobre su reciente viaje a Cancún, México, con su expareja Walter Obregón.

“Yo pensé que me habías dicho, el muerto, innombrable, yo pensé aquí que ya nada”, consultó Ethel Pozo a la rubia.

Ante la consulta, Susy dijo: “Yo me sigo hablando con él, toda la vida, hemos salido almorzar como amigos, siempre me he hablado con él porque siempre me suma. Cómo me sumó, le dije dame el número de tu proveedor necesito un ropero grande, a la hora me lo mandó y me lo regaló. Si yo tengo un hombre que me suma, que venga. A mi casa entra el que trae, no el que saca. Me regaló un ropero de más de mil soles”.

En otro momento, la mamá de Flor Polo aclaró que no mantiene una relación sentimental con Obregón. “Somos amigos, yo no he dicho que estoy con él. Él vive en vive en Huarmey y yo en Lima, no estamos juntos, sino, felices los cuatro. Hay que ser inteligentes, no puedes tener una relación a distancia”, expresó la excongresista.

Susy Díaz asegura que la vida le enseñó a ser una mujer práctica y que si un televisor le falla enciende otros. “Yo ahorita estoy soltera, Walter está soltero (…) Lo voy a comparar con televisores, yo compro uno, me falla y tengo otro aparato”, dijo.

El comentario de Susy llamó la atención de Lizbeth Cueva, la psicóloga invitada, quien dijo: “Susy, tú necesitas una necesidad de compañía. Ese control te permite seguridad, pero no puedes estar así”, dijo.

“Mira yo creo que hay que estar con el equivocado hasta que venga el indicado”, sentenció la figura de televisión. “No Susy te corrijo, no puedes estar sentada esperando al indicado, tú eliges con quién quieres estar, es tu elección, es tu decisión”, acotó la psicóloga en todo serio.

