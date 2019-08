Taylor Swift ganó en los VMAs y elenco de "RuPaul's Drag Race" recibió trofeo con ella

Taylor Swift fue la encargada de iniciar la ceremonia de los MTV Video Music Awards 2019, y lo hizo con una interpretación en vivo de "You Need to Calm Down". En su performance, como en el video oficial, la artista contó con la participación de algunas de las drags del 'reality' de RuPaul.

Minutos más tarde, cuando dicha canción fue reconocida con el premio al Mejor video con mensaje, Taylor Swift subió al escenario con las artistas que la acompañaron en su performance y optó por darle el micrófono a Todrick Hall, su coreógrafo y coproductor en el video de "You Need To Calm Dow".

"Crecí en un pueblo pequeño de Texas y lo único que quería en todo el mundo de niño era ser como una sirena. Me pintaba el pelo, saltaba, bailaba, y la gente me decía que no yo no podía ser así, que debía comportarte de tal manera. Y ahora soy feliz de ser parte de un mundo en el que se puede ser quien uno realmente es. Podemos compartir nuestro arte, nuestra historia", dijo Hall, uno de los rostros más visibles de la comunidad LGBTQ en la industria musical.

En el escenario estaban también las drags Adore Delano, Jade Jolie Tatianna, Trinity Taylor, y A'keria Davenport, quienes también participaron del número que inició los MTV VMAs 2019.

LA ESTRELLA DE LA NOCHE

Además de "You Need To Calm Down", el himno LGBQT de Taylor Swift, la artista interpretó en vivo "Lover", el más reciente corte de su nuevo álbum de estudio.

Con muchas luces y colores Taylor Swift enciende el escenario de los #VMAspic.twitter.com/ZEQViT90ZJ — Colmena (@ColmenaComunica) August 27, 2019

Hay que recordar que al igual que Ariana Grande, Taylor Swift cuenta con 10 nominaciones y todo indica que podría hacer historia si es que logra llevarse todos los premios.

Cabe señalar que la historia de Taylor Swift en los MTV VMA tuvo un inicio amargo. Esto debido al incidente que vivió en 2009 con el rapero Kanye West.

CAMILA RE FELIZ VIENDO A TAYLOR ES UNA TERNURITA#VMAs pic.twitter.com/gVPJazw4qT — eriKa (@inspiredkarla) August 27, 2019

En aquella ocasión, la cantante de 19 años fue sorprendida por el rapero luego de recibir el premio a Mejor videoclip por su tema “You belong with me”.

Ya en la tarima, Kanye West felicitó a Taylor Swift por su premio, pero aseguró que Beyoncé había realizado el mejor videolip de todos los tiempos, lo que dejó al borde las lágrimas a la artista.