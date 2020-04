Miguel Zuloaga viene haciendo éxitos televisivos desde hace algunos años. Empezó con “Ven baila, quinceañera”, un universo que logró extender por varias temporadas y un spin-off, “Los Vílchez”, cuya segunda entrega acaba de concluir. Ahora, el productor le da una vuelta a sus propuestas con “Te volveré a encontrar”, un drama con todas las de la ley y con el que se aleja de los productos para adolescentes que tan bien supo dominar.

En esta nueva ficción, que se estrenará este lunes 20 de abril en América Televisión, Zuloaga volverá a contar con parte de un reparto que ya conoce (Mayra Goñi, Alessandra Fuller, Flavia Laos, etc.), pero es el fichaje de Alondra García Miró el que más ha llamado la atención. Ella será la encargada de dar vida al personaje protagonista, Lucy, una muchacha criada en un campamento de narcotraficantes que huye para encontrar a la familia de su querida Nanita (Denisse Dibós), su figura materna en el encierro.

“Yo no conocía a Alondra; solo la veía, como todos -cuenta Zuloaga sobre la convocatoria a la ex chica reality- Pero lo que me transmitía era mucho carisma, y sentía que era muy querida por la gente. El perfil físico, además, coincidía con el del personaje. Al principio ella tuvo muchas dudas, nunca imaginó que podía ser actriz”.

El camino que Alondra siguió para conseguir el papel no fue sencillo. Zuloaga le dijo que tenía que pasar por un casting y que si le iba bien, no significaba que ya era parte del programa, sino que era vital pasar por algunos talleres de actuación y, solo si cumplía con las expectativas, la oferta se concretaría. Así fue que ella estudió con Sergio Galliani y Norma Martínez, y ahora es parte de “Te volveré a encontrar”.

Al detalle

La trama de “Te volveré a encontrar”, como toda telenovela, se complica rápidamente. Las ganas de ayudar a que Nanita recobre la memoria y se reencuentre con su familia, Lucy viaja a Lima, a un mundo que conoce. En sus manos solo tiene una foto y con ella, da con los hijos que hace rato se convirtieron en hombres (George Slebi, Pablo Heredia y Nicola Porcella). Lo que seguirá serán coqueteos y mucho drama.

Se le pregunta a Zuloaga si en algún momento temió que los prejuicios que se generan al ver a una chica reality como protagonista cuestionaran la calidad de “Te volveré a encontrar”. Él responde: “No. Ninguno de los hemos trabajado en este proyecto pensamos así. Creemos que todos merecemos tener un estelar”. Además, como una respuesta a las críticas que ha causado la presencia del polémico Porcella en la ficción, el productor añade: “Pienso que la historia es tan rica, está tan bien escrita, gracias a guionistas como Augusto Cabada, y tiene un elenco tan grande, que no porque exista una persona que podría ser juzgada o cuestionada por algunos problemas que haya tenido, vaya a opacarla. La gente va a ver la telenovela porque le gusta, más que por alguien que ha tenido problemas o escándalos faranduleros”.

