La telenovela protagonizada por Alondra García Miró, “Te volveré a encontrar”, debutó en la pantalla chica con una buena aceptación entre los televidentes de América TV. En su primer episodio, la novela alcanzó los 22.5 puntos de rating, siendo lo más visto del último lunes.

“Te volveré a encontrar” marcó el debut actoral de Alondra García Miró, quien interpreta a ‘Lucy’, una chica que vive secuestrada en un campamento en la selva; sin embargo, su vida da un giro cuando algo sucede en dicho campamento.

En una reciente entrevista con el programa América Espectáculos, Alondra García Miró habló sobre su debut en la televisión y el apoyo que recibe de sus seres queridos tras ver su trabajo en la pantalla chica.

“(Paolo Guerrero) Está bastante orgulloso al igual que mi familia. Mi papá me escribió diciéndome que está súper orgulloso de mí y todos me han felicitado. Me siento súper bien”, declaró Alondra García Miró.

“Es una sensación difícil de explicar con palabras, pero estoy muy agradecida con América Televisión y ProTV por haberme dado la oportunidad de transmitir todo lo que esforcé y cómo me comprometí con este proyecto”, añadió.

Asimismo, se refirió a la polémica generada tras las declaraciones de Paolo Guerrero, quien aseguró que no estaría cómodo si Alondra, por su carrera como actriz, besara a otra persona como parte de su actuación.

“Mi prioridad soy yo, y mi felicidad es mi prioridad. Yo estoy feliz ahorita, eso es lo que quería aclarar. Él me apoya en todo lo que he decidido, mis trabajos y entonces no entiendo porque irse por ese lado”, añadió la modelo.

