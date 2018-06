"De pocas, pocas pulgas": así cambió su estrella 15 años después de la novela

En 2003, Santiago Mirabent protagonizó la telenovela mexicana infantil "De pocas, pocas pulgas", una remake que Televisa hizo de "El abuelo y yo" de 1992 con Ludwika Paleta y Gael García Bernal como su pareja protagónica.

"De pocas, pocas pulgas" narra la historia de Danilo, un niño de bajos recursos económicos que tiene que trabajar para subsistir él y su perro Tomás. En ese camino, conoce a un anciano de nombre Don Julián y ambos se volverán amigos inseparables. Danilo también conocerá a Alejandra de quien se enamorará a pesar de la diferencia de clases sociales.

En la actualidad, Santiago Mirabent tiene 27 años y es arquitecto de interiores. En 2013 abrió su propio despacho de Interiorismo de nombre: "Garage Interiorismo y diseño".

Aunque Mirabent lleva muchos años lejos de la actuación, este confesó al portal People en Español que no descarta actuar nuevamente.

"No, nunca la voy a cerrar, es algo que siempre me ha gustado y si se da la oportunidad habrá que analizar en qué momento de mi vida estoy y de que se trata el proyecto. Pero definitivamente es una parte importante en mi vida que no se puede dejar de olvidar", dijo.

En la galería que abre esta nota, un antes y después del protagonista de "De pocas, pocas pulgas".