El viernes 12 de setiembre, Gisela Valcárcel regresó a la televisión luego de tres años distanciada, inaugurando la primera jornada de la Teletón 2025 | Fotos: Joel Alonzo/@photo.gec
  • El viernes 12 de setiembre, Gisela Valcárcel regresó a la televisión luego de tres años distanciada, inaugurando la primera jornada de la Teletón 2025 | Fotos: Joel Alonzo/@photo.gec
  • Ethel Pozo, Adolfo Aguilar y Cristian Rivero también estuvieron presentes durante la Teletón 2025 | Foto: Joel Alonzo/@photo.gec
  • Durante la inauguración, se hizo presente Maki Miro Quesada, presidente del Directorio de América Multimedia. "Me siento profundamente agradecida y orgullosa", dijo. | Fotos: Joel Alonzo/@photo.gec
  • En la inauguración, Gisela Valcárcel presentó a Sergio León, gerente general de la Teletón, y a Fernando Muñiz, CEO de América. "Los niños y niñas beneficiarios son los verdaderos protagonistas", recalcó Muñiz | Fotos: Joel Alonzo/@photo.gec
  • La Teletón 2025 tiene el objetivo de recaudar un total de S/ 8,054,927 para la rehabilitación de niños en el país, un sol más que la meta del año anterior | Fotos: Joel Alonzo/@photo.gec
  • Jesús y su esposa, una deportista paralímpica, contaron su historia de superación durante la primera noche de de la Teletón 2025 | Fotos: Joel Alonzo/@photo.gec
  • El conductor de televisión Adolfo Aguilar (expresentador de 'Yo Soy', 'El último pasajero') se unió a la conducción de este evento benéfico | Fotos: Joel Alonzo/@photo.gec
  • Este año, la Teletón busca reunir S/ 8,054,927 para la rehabilitación de niños y el sustento de sus familias | Fotos: Joel Alonzo/@photo.gec
Redacción EC
A las 10 p. m. del viernes 12 de setiembre, arrancó la con la esperanza y emoción de recaudar más de ocho millones de soles para la rehabilitación de niños con discapacidad motora y diversas enfermedades.

De ese modo, el evento benéfico se inauguró con el show de Milena Warthon y Deyvis Orosco, quienes interpretaron la canción oficial. Además, marcó el regreso a la televisión de la conductora Gisela Valcárcel luego de tres años retirada.

CONOCE MÁS: ¿Cuándo será la Teletón Perú 2025? cuál es la meta solidaria de este año y cómo colaborar

De ese modo, la Teletón 2025 dio inicio a sus 26 horas de transmisión con el objetivo de recaudar un total de S/ 8,054,927 para la rehabilitación de niños en el país, un sol más que la meta del año anterior.

Por otro lado, durante la inauguración, Sergio León, gerente general de Teletón, y Fernando Muñiz, CEO de América Multimedia, también se dirigieron al público, incidiendo en que la participación del público será importante para el logro de esta meta.

Al cierre de esta nota, la recaudación es de S/ 1,638,491.

CONOCE MÁS: “La Teletón nos da la oportunidad de construir futuro”: Sergio León revela los detalles de la edición que trae de regreso a Gisela Valcárcel

¿Cómo donar a la Teletón 2025?

Para donar a la Teletón 2025, existen los siguientes canales:

  • Yape: 989 361 677
  • BCP: Cuenta Corriente en Soles 191-011-11-11-0-33
  • Cajas: en todas las tiendas de Plaza Vea, Mass, Vivanda, Makro y Promart a nivel nacional.
  • Plataforma digital oficial: www.teleton.pe

También es posible donar mediante los bancos Interbank, BBVA, Scotiabank y BanBif. Los números de cuenta interbancarios necesarios para estas transacciones están disponibles en la web oficial de la

Gisela Valcárcel en la Teletón 2025 | Foto: Joel Alonso.
