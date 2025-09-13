A las 10 p. m. del viernes 12 de setiembre, arrancó la Teletón 2025 con la esperanza y emoción de recaudar más de ocho millones de soles para la rehabilitación de niños con discapacidad motora y diversas enfermedades.

De ese modo, el evento benéfico se inauguró con el show de Milena Warthon y Deyvis Orosco, quienes interpretaron la canción oficial. Además, marcó el regreso a la televisión de la conductora Gisela Valcárcel luego de tres años retirada.

De ese modo, la Teletón 2025 dio inicio a sus 26 horas de transmisión con el objetivo de recaudar un total de S/ 8,054,927 para la rehabilitación de niños en el país, un sol más que la meta del año anterior.

Por otro lado, durante la inauguración, Sergio León, gerente general de Teletón, y Fernando Muñiz, CEO de América Multimedia, también se dirigieron al público, incidiendo en que la participación del público será importante para el logro de esta meta.

Al cierre de esta nota, la recaudación es de S/ 1,638,491.

¿Cómo donar a la Teletón 2025?

Para donar a la Teletón 2025, existen los siguientes canales:

Yape: 989 361 677

989 361 677 BCP: Cuenta Corriente en Soles 191-011-11-11-0-33

Cuenta Corriente en Soles 191-011-11-11-0-33 Cajas: en todas las tiendas de Plaza Vea, Mass, Vivanda, Makro y Promart a nivel nacional.

en todas las tiendas de Plaza Vea, Mass, Vivanda, Makro y Promart a nivel nacional. Plataforma digital oficial: www.teleton.pe

También es posible donar mediante los bancos Interbank, BBVA, Scotiabank y BanBif. Los números de cuenta interbancarios necesarios para estas transacciones están disponibles en la web oficial de la Teletón.

Gisela Valcárcel en la Teletón 2025 | Foto: Joel Alonso.