Teletón 2025: programación completa, eventos abiertos al público, artistas, horarios y más sobre esta jornada solidaria

Cada sol donado es una oportunidad de vida, una sonrisa recuperada, un niño que vuelve a ponerse de pie. Este 12 y 13 de setiembre, la Teletón 2025 nos convoca a unir fuerzas por una sola causa: darle a miles de menores la oportunidad de crecer con esperanza. Porque cuando el Perú se une, todo es posible.

Maratón solidaria

La transmisión arrancará el viernes 12 de setiembre a las 10:00 p.m. en vivo y en simultáneo por América Televisión y TV Perú, además de todas las plataformas digitales oficiales, incluyendo el canal de YouTube de la Teletón. Por primera vez, el formato digital tendrá un papel protagónico: batallas en TikTok, retos con influencers y creadores de contenido llevarán la cruzada a cada pantalla y a cada hogar del país.

Los conductores centrales serán Gisela Valcárcel, Cristian Rivero, Adolfo Aguilar y Ethel Pozo, quienes estarán acompañados por más de 200 voluntarios y artistas comprometidos con la causa. La música también será protagonista y traspasará fronteras con la participación de Matisse, desde México, y Axel, desde Argentina, que llenarán el escenario de esperanza con sus canciones. A ellos se sumará la ex reina de belleza colombiana Daniella Álvarez, quien tras la amputación de parte de su pierna se ha convertido en un símbolo de resiliencia y llegará para compartir su inspiradora historia de vida.

Eventos para todos

La solidaridad también se vivirá en las calles. El sábado 13 de setiembre en Larcomar, más de 500 ciclistas se unirán en la Ciclotón Teletón, pedaleando juntos por los niños. Ese mismo día, a las 3:00 p.m., se disputará el esperado Partido de las estrellas en la cancha Roberto Chale (San Martín de Porres), con figuras como José ‘El Puma’ Carranza y Waldir Sáenz, acompañados de artistas nacionales.

En paralelo, distintas regiones se sumarán: en Arequipa, una cena de gala benéfica; en Cusco, un concierto y feria gastronómica; y en Chiclayo, Piura e Iquitos, festivales con música, arte y sabor.

La meta de la Teletón 2025 es de S/ 8,054,927, un sol más que el año pasado. En el 2024, la solidaridad de los peruanos permitió brindar más de 122,000 atenciones de rehabilitación a niñas y niños con discapacidad física, motora o autismo en situación de pobreza. De lo recaudado, el 70% provino del ciudadano de a pie y el 30% de las empresas privadas, una demostración de que esta cruzada es, sobre todo, un verdadero esfuerzo colectivo.

Teletón 2025: Campanazo en la BVL. (Foto Difusión)

Transparencia garantizada

Cabe destacar que la Teletón es una fundación independiente de las Clínicas San Juan de Dios, aunque contrata sus servicios médicos para la rehabilitación de los menores. La transparencia de cada sol recaudado está garantizada con dos mecanismos: una auditoría anual realizada por Price Waterhouse Coopers (PwC) y publicada en la red oficial, y la administración de los fondos a cargo de la administración fiduciaria.

Cómo donar

Yape: 989 361 677

BCP – Cuenta Corriente en Soles: 191-011-11-11-0-33

Cajas de Plaza Vea, Mass, Vivanda, Makro y Promart a nivel nacional

Más canales en: www.teleton.pe.

La Teletón 2025 nos recuerda que un país no se mide solo en cifras, sino en gestos. Que cada sol entregado regresa multiplicado en sonrisas y oportunidades. Que juntos, como dice su lema, unidos es posible.