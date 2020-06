Gisela Valcárcel y Cristian Rivero protagonizaron la anoche del viernes un tenso momento frente a cámaras durante la emisión del benéfico “Por un Perú sin hambre”, organizado por la Fundación Teletón San Juan de Dios.

El incómodo momento ocurrió luego de que Gisela le recordara al público las plataformas en las que podían realizar las donaciones. Rivera intentó intervenir; sin embargo, fue ignorado por la figura de América Televisión.

“Acabo de hacer mi donación por Yape, así que es muy rápido. Me dicen que tengo que anunciar cómo pueden hacer su aporte (…)”, dijo Valcárcel, mientras Rivera solo observaba.

Gisela al notar que solo ella estaba hablando, le consultó a Cristian si le estaba quitando parte de su texto, y él respondió, tajantemente: “Por favor, y si me lo quitas, no me sorprende tampoco. Dale nomás”.

“Eso está mal, la burla pública. Cris, he cambiado en esta cuarentena. Ya, no interrumpo”, continuó diciendo esta vez la ‘Señito’.

Pero todo no quedó ahí, pues Rivera recordó que cuando ambos trabajaron juntos en América Televisión, ella lo opacaba frente a cámaras.

“Recuerdo cuando trabajábamos juntos. Me ha enseñado una cosa bien bonita. Yo me acercaba, era mi momento para salir en cámaras. Ella paradita, me ponía al costado de ella y decía ‘señor director, síganme’ y me dejaba solo, sin cámara”, le mencionó la figura de Latina.

Tras las indirectas, ambas figuras de televisión continuaron informando sobre la campaña solidaria que busca recaudar fondos para llevar alimentos a más de 100 familias vulnerables en tiempos de coronavirus.

