“El 2022 la televisión mejoró considerablemente, aumentaron las producciones nacionales y algunas personas que habían dejado de ver televisión regresaron porque, lógicamente, hubo estrenos, el más destacado fue el retorno de ‘Al fondo hay sitio’ después de cinco años. Fue el programa más visto a lo largo del año, realmente es un fenómeno extraño en la televisión”, destaca Hugo Coya, gerente general de Del Barrio Producciones.

“Otra de las cosas que también cabe destacar es ‘Luz de Luna 2′ (América TV), que, increíblemente, superó en sintonía a la primera temporada. Precisamente por ese motivo, porque conecta muy bien con el televidente, es que América TV apostará por una tercera entrega que saldría el próximo año”, añade el periodista, novelista y productor de TV.

Entre las apuestas de Canal 4, también destacaron las dos temporadas de “Maricucha”, telenovela de Del Barrio Producciones, cuya segunda entrega se emite actualmente con la participación de nuevos personajes y el debut de Stefano Meier (Doménico Rossi) en la televisión nacional.

Reinvención sin éxito

Por otro lado, Gisela Valcárcel, a inicios de este año apostó por un nuevo formato, “La Gran Estrella”, un programa que ante la ausencia de famosos, no gozó del respaldo del televidente. Este hecho obligó a la presentadora de TV a retomar “El Gran Show”, luego de algunos meses.

Adiós definitivo

A mediados del 2022, después de una década y más de 30 temporadas, el reality de imitación y canto de Latina, “Yo soy”, emitió su última y más especial entrega, denominada: “Yo soy: 10 años”. El programa tuvo a Adolfo Aguilar y Karen Schwarz en la conducción. De la animación se encargaron Maricarmen Marín, Katia Palma, Jorge Henderson y Ricardo Morán

“Creo que Perú es el país donde más tiempo estuvo al aire y con gran repercusión, tuvo mucho éxito, y ahora que llegó a su fin, Latina sigue apostando por formatos exitosos, como “La Voz Generaciones”, que se estrenó este año, y “Perú tiene talento”. Este último destacó por la variedad de sus participantes; pero especialmente por su jurado, muy empático con el público, como la mamá de Tony Succar (Mimy Tayrako) o el exfutbolista Luis ‘Cuto’ Guadalupe”, señala Coya.

Luis 'Cuto' Guadalupo y Mimy Tairako formaron parte del jurado de la última edición de "Perú Tiene Talento". (Fotos: Latina)

En el ojo de la tormenta

La transmisión del evento deportivo más importante del año, el Mundial Qatar 2022, generó grandes cuestionamientos, debido a que Latina TV emitió solo 32 partidos en vivo y los otros 32 de manera diferida. Ante el reclamo de los usuarios, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) intervino para imponer una medida cautelar a Canal 2 y le prohibió la difusión de todos los “anuncios publicitarios engañosos”, relacionados a este evento deportivo.

El humor brilló

En setiembre se vivió un momento de nostalgia en la televisión peruana, cuando Jorge Benavides y Carlos Álvarez después de una década se volvieron a juntar en “El Especial”, un espacio sabatino de ATV, de dos ediciones, en el que los humoristas nacionales revivieron sketches memorables, como “Las vecinas de La Molina”.

Periodismo

En el plano periodístico, Panamericana TV se desvinculó de una de sus figuras más emblemáticas: Rosana Cueva. La periodista dejó la conducción de Panorama” para asumir el rol de productora general de noticias de “América Noticias” y Canal N. Actualmente, Mávila Huertas conduce el espacio dominical de Canal 5.

Ausencia de programas infantiles

Como viene ocurriendo desde hace varios años, en 2022 hubo ausencia de programas infantiles en la televisión local. Hugo Coya considera que esto responde a las restricciones que existen en cuanto a publicidad para espacios orientados a menores de edad.

“Hay una serie de normas en torno al tema de programas infantiles. Por ejemplo, no se puede promover comida chatarra o un producto que no sea nutritivo para los niños, y eso hace que los anunciantes no apuesten por este tipo de programas”, asevera.

Sólido segundo lugar

Asimismo, Ney Guerrero, asesor de producción general del Grupo ATV, destacó el crecimiento de audiencia de Andina de Televisión en el bloque prime (7:00 p. m. - 12:00 a. m.), horario considerado el rey del encendido nacional.

“Este año, el prime lo maneja ‘Al estilo Juliana’, un programa que tiene muy buena proyección, luego vendría ‘Magaly TV La Firme’, que es único espacio de espectáculos que se mantiene y empalma con noticias. Al final, rematamos con ‘El Deportivo’. Tenemos una propuesta diferente a la competencia y así hemos conseguido un sólido segundo lugar (América TV ostenta el primer lugar)”, aclara el alto directivo de Canal 9.

Indica, además, que la unión de Jorge Benavides y Carlos Álvarez en “El Especial” respondió a un pedido del televidente. “Esta unión después de muchos años fluyó muy bien, quedó demostrado en el rating, y se dio porque la gente lo pidió”, asiente.

Finalmente, anuncia una propuesta de ATV novedosa para este 31 de diciembre. Se trata de “El Salsatón de Radiomar y ATV”, un evento musical que reunirá en un mismo escenario a orquestas de salsa internacionales y nacionales.

“Esto es solo un adelanto de lo que queremos hacer para el próximo año: un espacio musical. También nos encargaremos de la transmisión de un evento deportivo muy importante”, subraya.