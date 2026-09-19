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Diego Vicos y Brian Caruso, recordados como Colo y Gamuza de “Cebollitas”, se reencontrarán con sus seguidores peruanos casi tres décadas después del éxito de la serie.
Diego Vicos y Brian Caruso, recordados como Colo y Gamuza de “Cebollitas”, se reencontrarán con sus seguidores peruanos casi tres décadas después del éxito de la serie.
/ Live Experience
Por Sonia del Águila

Han pasado casi tres décadas desde que Cebollitasconvirtió a un grupo de chicos que jugaban fútbol en un club de barrio en uno de los fenómenos infantiles más recordados de los años noventa. Diego Vicos y Brian Caruso crecieron, tomaron otros caminos y construyeron una vida lejos de aquellos uniformes. Sin embargo, para miles de personas siguen siendo Colo y Gamuza.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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