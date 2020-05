8/10

Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) - El 2020 será un año ocupado para Bialik, quien realiza su debut en la silla del director con la cinta "As Sick as They Made Us", la cual contará con la actuación de Dustin Hoffman, Simon Helberg y Candice Bergen. Adicionalmente la actriz protagonizará la sitcom "Call Me Kat", proyecto en el que también hará el rol de productor ejecutivo junto a Jim Parson. (Foto: CBS)