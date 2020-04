9/9

Renée Taylor -La actriz que interpretaba a Sylvia Fine, madre de Fran. Con 87 años de vida, la artista se mantiene activa hasta la fecha, prestando su voz en la serie de dibujos animados "Bob's Burger" y apareciendo en películas como "The Do-Over" (2016) y "How to Be a Latin Lover" (2017). Adicionalmente tendrá un papel en la próxima a estrenarse "Tango Shalom". (Foto: CBS/WGN News)