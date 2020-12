Disney+ llega cargada de novedosas propuestas a Latinoamérica. Sumado a los clásicos de Disney y los remakes de sus famosas producciones, la plataforma también ha apostado por filmes que marcan una posición a favor de los derechos de los animales y que buscan generar una conciencia ecológica en la población, prueba de ello es “The One and Only Ivan”.

La película es una adaptación del libro homónimo de Katherine Applegate y, según los propios realizadores, está basada en una historia real. Por si la historia no es lo suficientemente convincente, el reparto reúne a grandes estrellas del cine, quienes prestan su voz a los personajes animados digitalmente.

Bryan Cranston, en el papel de Mack, es el protagonista de esta cinta familiar. Él interpreta al dueño de una especie de circo que se encuentra en el interior de un centro comercial. En este lugar, viven diversos animales, cuyas voces son: Sam Rockwell es Ivan; Angelina Jolie, Stella; Danny DeVito, Bob y Helen Mirren, Snickers.

Mediante una rueda de prensa virtual, la actriz Angelina Jolie contó detalles de su participación en la película y dijo que el mensaje es apto para toda la familia, ya que busca concientizar a los espectadores en favor de la naturaleza y los animales.

“Uno de mis hijos leyó el libro y dijo que le había encantado así que lo leí y hablamos de por qué era especial y por qué había significado tanto para él”, contó Angelina Jolie, quien también es productora de “The One and Only Ivan”.

“El proyecto había empezado como una película de acción ligera y divertida para niños, una historia más simple, pero todo el mundo que se involucró entendió de verdad que es dura, no es una película ligera: va de asuntos fuertes. Es una película encantadora, divertida y llena de vida, pero es engañosa en el envoltorio”, agregó la actriz, asegurando que las nuevas generaciones también son conscientes de los problemas ambientales y de la necesidad de proteger a los animales.

Por su parte, Bryan Cranston también reflexionó sobre las decisiones de su personaje, quien es una persona abrumada por los problemas cotidianos; sin embargo, tiene la oportunidad de tomar una decisión que dejará al descubierto su vulnerabilidad.

“Le veo como un hombre que tiene defectos pero que también está intentando hacer bien las cosas… Ivan (el gorila) fue como un hijo para él y él no iba a abandonar a su hijo. Quería solucionarlo. Pero, ¿Cómo asumir el hecho de que es ahora un gorila hecho y derecho y cómo vive con eso? Fue necesario descubrir esos matices y permitir que Mack fuera vulnerable”, precisó.

A diferencia de otras historias, “The One and Only Ivan” no pretende dar una lección, pero si dar un mensaje contra la explotación animal y valora que cada ser vivo debe disfrutar de la libertad en su hábitat natural.

Disney+, el nuevo servicio de streaming de The Walt Disney Company, llegó a Latinoamérica el 17 de noviembre. La plataforma tiene en su catálogo producciones no disponibles en otros servicios de streaming, como todas las películas del Universo Cinematográfico de Marvel, las de “Star Wars”, Pixar y contenidos de National Geographic.

