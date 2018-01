Recordada por su interpretación de la agente Dana Scully en la popular serie "The X Files", Gillian Anderson recibirá el lunes 8 de enero una estrella en la categoría televisión en el Bulevar de Hollywood.

La placa se ubicará en el número 6508 cerca al teatro Fox, la misma locación que su co-estrella David Duchovny, quien recibió la misma distinción el 2016.

"Gillian Anderson es una gran adición a las estrellas inmortalizadas en nuestro paseo de la fama", indicó Ana Martinez, productora de la ceremonia. "Su historia en 'The X Files' como la icónica y escéptica médica de patología forense y agente del FBI inspiró a generaciones de televidentes y fans alrededor del mundo, acotó.

A lo largo de su carrera Anderson obtiene un Emmy, un Golden Globe y dos Screen Actors's Guild Awards por "The X Files". En su haber filmográfico destaca "The Last King Of Scotland," "The Mighty Celt", "The House Of Mirth", "Johnny English II", "Shadow Dancer", "Sold", entre otros. Sus créditos en televisión incluyen la serie británica "The Fall" y la galardonadas "Bleak House" y "Great Expectations".

En la ceremonia, que puede verse en directo desde las 2:30 p.m., también serán distinguidos Anthony Anderson, Lynda Carter, Simon Cowell, Taraji P. Henson, Eric McCormack, Ryan Murphy, Niecy Nash, Mandy Patinkin, Shonda Rhimes y RuPaul.

También se entregará un galardón póstumo a Steve Irwin, conocido por el programa "El Cazador de cocodrilos".

De la industria cinematográfica las nuevas estrellas serán para Jack Black, Kirsten Dunst, Jeff Goldblum, F. Gary Gray, Mark Hamill, Jennifer Lawrence, Gina Lollobrigida, Minnie Mouse, Nick Nolte y Zoe Saldana.