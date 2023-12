A pocos días de la final en “El gran chef: Famosos”, la exmodelo Tilsa Lozano fue eliminada del “reality” gastronómico, luego de no convencer al jurado con la preparación de su pato relleno.

En ese sentido, durante la edición del programa que se emitió el 30 de noviembre, Lozano obtuvo el cuarto lugar de la competencia, protagonizando así una emotiva despedida.

“En más de 20 años que estoy en la televisión, yo siempre decía que no tengo amigos aquí y que uno no hace amigos... Y veinte años más tarde voy a decir que me equivoqué, qué sí se puede, que sí hay gente buena, con un corazón enorme”, comentó Lozano entre lágrimas.

También aprovechó el momento para agradecer su participación e indicó que tras su presencia en el concurso gastronómico, el público la pudo conocer de verdad.

“La gente que nos está viendo ha podido conocer a Tilsa, esta soy yo: con defectos, con virtudes, con lisuras, con aciertos, con fracasos y lo que se vive en esta cocina es lo que vivimos todos en el día a día”, relató.

Por su parte, el jurado Giacomo Bocchio destacó en Tilsa su identidad y entrega durante la competencia. “Tienes una identidad clara, no tienes pose. Eres como eres y eso es lo que apreciamos de ti acá”, comentó.

La despedida de Tilsa Lozano generó las lágrimas de sus compañeros Gino Pesaressi, Mónica Zevallos y Christian Ysla, quienes se convirtieron en los semifinalistas de “El gran chef: Famosos”.

Los famosos tuvieron que preparar un solo plato durante toda la noche, este fue hecho a base de pato. Como primer reto tuvieron que deshuesar la carne y posteriormente cocinar pato relleno, por lo que emplearon técnicas de cocina refinadas.

Asimismo, la final de la competencia se realizará el próximo sábado 2 de diciembre y el lunes 4 se estrenará la nueva temporada que reunirá a distintos participantes que dejaron la competencia en temporadas pasadas.

¿En dónde se pueden ver los episodios de “El gran chef: famosos”?





Actualmente, todos los episodios del programa son subidos a la plataforma YouTube, estos capítulos pueden ser vistos de manera gratuita por todo el público.

También se pueden ver en la web y canal de Latina de lunes a viernes a las 7:45 p.m. y a partir de las 8:30 p.m. los sábados.