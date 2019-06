Timoteo cuenta su verdad sobre la salida de Karina y el ingreso de María Pía Copello 

"Karina y Timoteo", el popular programa infantil de principios del 2000, ha vuelto a las portadas luego de que Karina Rivera, su conductora, contara que fue despedida tras salir de licencia por embarazo y que en su lugar pusieron a María Pía Copello, pese a que le aseguraron que solo sería un reemplazo temporal.

En entrevista con Acción TV, el mismo medio en el que Rivera inició la controversia, Ricardo Bonilla, el actor detrás del personaje infantil Timoteo, contó su versión sobre lo ocurrido.

El artista explicó que, en efecto, a Karina Rivera le dijeron que María Pía Copello sería su reemplazo temporal mientras cumplía con su licencia por maternidad. Sin embargo luego la producción le contó que despedirían a la rubia para quedarse con la joven promesa.

"Un día después de la grabación me dijeron lo que iba a pasar. Yo dije que tenía que hablar con Karina. Pero la inmadurez de un joven inexperto para manejar las emociones, no se lo conversé a mi amiga, debí haberle advertido, pero la productora me pidió que no diga nada. Hice caso, terminó el programa y llamaron a Karina para decirle que no estaría. Y eso causó tremendo disgusto", relató Bonilla.

El actor explicó que esto generó un quiebre en su relación con la conductora, pero que el tiempo sanó la herida.

"Me arrepiento de no haberle dicho a Karina lo que me habían dicho de que ya no estaría en 'Karina y Timoteo'. Por no haber llevado más en alto el tema de la amistad con ella", afirmó.